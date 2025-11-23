Fußball: Neue Plattform erleichtert Vereinen die Suche nach Gegnern

Die Grazer Trainerin Jasmin Pistotnik startet mit Testspiel.at ein Projekt, das Vereinen in der Steiermark und in ganz Österreich hilft, schneller passende Gegner für Testspiele zu finden - kostenlos und unkompliziert.

Wenn Vereine ein Testspiel brauchen, beginnt oft eine zeitfressende Suche. Genau hier setzt Jasmin Pistotnik an. Die 34-Jährige, seit einem Jahrzehnt im Trainerteam des GAK, kennt diese Herausforderung aus ihrem Alltag. Mit Testspiel.at schafft sie nun eine Plattform, die Vereine quer durch alle Ligen unterstützt. Du kannst dort mit wenigen Klicks ein Gesuch einstellen und findest rasch passende Gegner – sogar international. Alles kostenlos und ohne Bürokratie.

Erfahrung aus der Praxis

Pistotnik bringt viel Kompetenz mit: Sie besitzt die UEFA-A-Lizenz, startete ihre Laufbahn beim SV Thal und wechselte später zum GAK 1902 in den Nachwuchs. Dort baute sie wesentliche Strukturen im Mädchen- und Frauenfußball auf. Viele junge Kickerinnen wurden unter ihrer Leitung auf ihrem Weg begleitet. Aus dieser täglichen Arbeit weiß sie genau, wie wichtig sorgfältig organisierte Testspiele sind.

Warum Testspiele so wichtig sind

„Testspiele sind essenziell für die Vorbereitung und Entwicklung jeder Mannschaft. Mit Testspiel.at möchte ich Vereine entlasten und den Austausch im Amateur- und Nachwuchsfußball erleichtern“, sagt Pistotnik. Die Plattform hilft nicht nur bei der Gegnerfindung, sondern sorgt auch für mehr Übersicht im laufenden Trainingsbetrieb. Dadurch bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: die Arbeit mit der Mannschaft.

Start in Österreich – bald im gesamten DACH-Raum

Schon jetzt läuft Testspiel.at im Probebetrieb in Österreich erfolgreich. Vereine nutzen die Möglichkeit, schnell in Kontakt zu treten und Spiele zu vereinbaren. In den kommenden Monaten wird die Plattform nach Deutschland und in die Schweiz ausgeweitet. Damit sollen auch Vereine dort eine moderne, einfache und zugleich verlässliche Lösung bekommen. Entwickelt wurde Testspiel.at von Jasmin Pistotnik (Idee & Konzept) gemeinsam mit Michael Kolesnik (Programmierung). Das Ziel ist klar: ein intuitives Werkzeug, das du als Trainer:in sofort verstehst und ohne Aufwand verwenden kannst. So entsteht eine digitale Stütze, die den Amateur- und Nachwuchsfußball spürbar entlastet.