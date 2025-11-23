HSG Graz entscheidet Heimspiel gegen Bregenz mit 33:29 für sich

Die HSG Holding Graz hat ihr Heimspiel gegen Bregenz Handball mit 33:29 gewonnen. Nach einem ausgeglichenen Start stellten die Grazer nach neun Minuten erstmals auf 7:4 und gingen mit einer 17:14-Führung in die Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte die HSG mit einem 3:0-Lauf, ehe Bregenz konterte und zehn Minuten vor dem Ende zum 25:25 ausglich. HSG-Spieler Matic Kotar erklärte nach der Partie: „Wir haben heute die richtige Antwort auf unser Spiel von letzter Woche gezeigt. Es war Zeit, endlich das Geplante auf die Platte zu bringen, und das haben wir heute gemacht.“ Bregenz-Trainer Marco Tanaskovic meinte: „Wir haben heute trotz der guten letzten vier Wochen leider nicht geschafft, alles auf die Platte zu bringen. Wir hatten zehn Minuten vor dem Schlusspfiff noch einmal die Chance, das Spiel zu drehen, konnten diese aber nicht nutzen.“ Graz setzte sich in der Schlussphase erneut ab und fixierte den 33:29-Endstand. Kommende Woche trifft die HSG auswärts auf die roomz JAGS Vöslau.