Winterliche Waldbrand-Ausbildung im BFV Graz-Umgebung

Die Feuerwehren des Abschnittes 6 im BFV Graz-Umgebung trainierten am Wochenende praxisnah den Umgang mit Waldbränden - von der Theorie bis zu Übungen an echten Flammen.

Nach dem Training mit einer gasbefeuerten Ventilbrand-Simulationsanlage im Vorjahr stellte ABI Hannes Koch am vergangenen Wochenende eine Waldbrand-Ausbildung für die Feuerwehren des Abschnittes 6 im Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung (BFVGU) auf die Beine. Am Freitagabend trafen sich die einberufenen Mitglieder im Feuerwehrhaus der FF Judendorf- Straßengel. Bei einem Theorievortrag erhielten die Anwesenden Einblicke in das KHD- Waldbrandkonzept des Landesfeuerwehrverbandes. Das Referat enthielt ferner Informationen über Grundlagen und Einsatztaktiken bei Wald- und Vegetationsbränden, eine Unterweisung über Sicherheitsmaßnahmen, sowie Ausführungen zu den Löschmethoden.

©Hannes Koch, ABI, FF Eisbach-Rein ©Hannes Koch, ABI, FF Eisbach-Rein ©Hannes Koch, ABI, FF Eisbach-Rein

Am Morgen des darauffolgenden Samstags folgte die Praxis-Einheit, mit Treffpunkt im Feuerwehrhaus der FF Stiwoll. Dabei wurden Teile der Waldbrandausrüstung des BFVGU vorgestellt und die Möglichkeit geboten, mit den Werkzeugen bei echten Flammen zu üben. Nach mehreren Durchgängen fand die interessante und lehrreiche Veranstaltung gegen Mittag ihr Ende.

Waldbrandausbildung für die Feuerwehren im Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung

Die Teilnehmer bat Abschnittsfeuerwehrkommandant Hannes Koch abschließend, das Erlernte in den eigenen Feuerwehren als Multiplikatoren zu verbreiten und dankte ihnen für das Durchhalten trotz winterlicher Verhältnisse. Weiter richtete er seinen Dank an die Verantwortlichen für das Zustandekommen der Ausbildung aus: ABIdF Erwin Fuchsbichler, FF Tulwitz, Leiter des Waldbrand-Stützpunktes im BFVGU, HBI Rene Rieger, FF Übelbach, und sein gesamtes Team für das Training und die Überwachung während der praktischen Ausbildung, HBI Rainer Pongratz, FF Judendorf-Straßengel, für die Unterkunft beim Theorieteil und HBI Günter Kriegl, FF Stiwoll, für die Möglichkeit der Ausübung des Praxistages.

©Hannes Koch, ABI, FF Eisbach-Rein ©Hannes Koch, ABI, FF Eisbach-Rein

Einen ebenfalls interessanten Samstag verbrachten derweil weitere Feuerwehrmitglieder aus dem Abschnitt (FF Gratkorn, FF Hitzendorf und FF Judendorf-Straßengel), bei einem Tiefgaragenworkshop des BFVGU – AK Unterirdische Verkehrsanlagen, in Seiersberg.