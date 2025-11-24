Wenn ein Adventkalender zum Stadtgespräch wird

Ein Adventkalender sollte die Grazer Volkspartei weihnachtlich positionieren und für regionale Wirtschaft werben. Doch Import-Schokolade und die Beteiligung des Wirtschaftsbundes lassen die Aktion ins Stolpern geraten.

Die Grazer Volkspartei wollte zum Advent ein freundliches Signal aussenden. Herausgekommen ist ein politisches Produkt, das mehr Fragen stellt, als es Antworten gibt. Ausgangspunkt: ein Schoko-Adventkalender, verteilt im Namen des Grazer ÖVP-Chefs Kurt Hohensinner. Vordergründig harmlos. Doch die Details zeigen, wie leicht gut gemeinte Aktionen kommunikativ ins Rutschen geraten.

© Stadt Graz/Fischer Im Namen des Grazer ÖVP-Chefs Kurt Hohensinner wird ein Adventskalender verteilt, der für viel Gesprächsstoff sorgt.

Aufruf zum regionalen Einkauf „Made in Belgium“

Der Kalender trägt auf der Rückseite ein Porträt Hohensinners und eine kurze Botschaft, die zum Einkauf bei lokalen Betrieben aufruft. Der Inhalt soll niederschwellig auf die wirtschaftlichen Herausforderungen der Grazer Innenstadt verweisen. Gleichzeitig offenbart die Aktion allerdings ein paradoxes Spannungsfeld: Hinter den Türchen steckt keine regionale Ware, sondern importierte „belgische Milchschokolade“. Ausgerechnet ein Produkt von außerhalb soll die Bedeutung heimischer Wertschöpfung vermitteln. Ein zweiter Stolperstein liegt in der parteiinternen Konstruktion. Der Kalender ist nicht nur ein ÖVP-Werbemittel, sondern auch vom Wirtschaftsbund unterstützt, jenem Teil der Partei, der seit dem Gagen-Skandal besonders aufmerksam beobachtet wird.