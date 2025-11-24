Stadionkonzerte und mehr: Was die Koralmbahn für Graz bedeutet

In drei Wochen startet die Koralmbahn und mit ihr eine neue Ära zwischen Graz und Klagenfurt. Graz Tourismus sieht enormes Potenzial: von Stadionkonzerten über Kulturkooperationen bis zu neuen Märkten in u.a. Italien und Polen.

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn geht offiziell in Betrieb und verkürzt die Bahnstrecke zwischen Graz und Klagenfurt auf nur rund 45 Minuten. Für die Steiermark und Kärnten bedeutet das nicht nur schnellere Wege, sondern einen echten Strukturwandel im öffentlichen Verkehr. Wirtschaft und Tourismus setzen große Erwartungen in die neue Infrastruktur, denn eine bessere Erreichbarkeit ist ein Schlüssel zu mehr Gästen, mehr Kooperationen und neuen Märkten.

Vermarktungschance für Großevents

Graz Tourismus-Chef Dieter Hardt-Strehmayer sieht, so aus einem Bericht des ORF, in der Koralmbahn eine historische Chance für beide Bundesländer. Besonders im Event- und Entertainmentbereich öffnet die schnelle Verbindung neue Möglichkeiten. Er spricht von „einem bislang ungenutzten Potenzial“, etwa bei Stadionkonzerten, die in Graz aufgrund der Infrastruktur kaum möglich sind, in Klagenfurt aber regelmäßig stattfinden. Hardt-Strehmayer hat seine Idee bereits an Tourismusverantwortliche in Kärnten weitergegeben: „Für große Stadionkonzerte können 4.000 zusätzliche Betten im Bahnhofsbereich von Graz vermarktet werden, bei nur 41 Minuten Fahrzeit.“ Die Botschaft: Wer ein Ticket für Klagenfurt kauft, kann problemlos in Graz übernachten und umgekehrt.

Gemeinsame Kulturangebote denkbar

Das Potenzial reiche jedoch weit über Konzerte hinaus. Auch im Kulturbereich könnten Graz und Klagenfurt enger zusammenarbeiten. Theater, Festivals, Oper, Ausstellungen, mit der neuen Bahnlinie entstehen Verbindungen, die bisher kaum genutzt wurden. Schon jetzt zeigen andere Initiativen, wie gut das funktionieren kann. Erst kürzlich wurde etwa ein neues Zug-Abo vorgestellt, das Opernbesuch und Bahnfahrten kombiniert.

Neue Märkte im Fokus

Neben regionalen Kooperationen rücken auch internationale Märkte in den Fokus. Die Koralmbahn bringt neue Dynamik in den Tourismus, vor allem in Richtung Süden und Osten.