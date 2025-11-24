Gewalt und Pornografie im Netz: So klärt die Stadt Graz Eltern auf

Kinder stoßen online immer früher auf Inhalte, die verunsichern und überfordern. Eine kostenlose Elternbildungsveranstaltung am 27. November zeigt, wie Familien mit Gewalt, Pornografie und Schönheitsdruck im Netz umgehen können.

Für viele Kinder gehört das Smartphone längst zum Alltag. Damit öffnet sich jedoch nicht nur das Tor zu Spielen, Chats oder Lernvideos, sondern auch zu einer Welt, die eigentlich Erwachsenen vorbehalten ist. Gewalt, Pornografie oder extrem bearbeitete Körperbilder sind auf TikTok, Instagram und Co. nur einen Klick entfernt. Viele Eltern erleben deshalb eine neue Form der Unsicherheit: Wie begleite ich mein Kind richtig? Wie spreche ich über etwas, das mich selbst überfordert? Und wie schütze ich mein Kind, ohne es zu isolieren? Antworten darauf liefert die Elternbildungsveranstaltung „Pornografie und Gewalt im digitalen Kinderzimmer“, die am 27. November im Familien.Kompetenz.Zentrum. Graz stattfindet.

Kompetenz statt Angst: Was Eltern erwartet

Sexualpädagogin Mona Fischer von lil* zeigt an diesem Abend, wie Kinder Gewalt- und Sexualinhalte online wahrnehmen, warum Pornografie kein Aufklärungsmaterial ist und wie ein offener, altersgerechter Umgang mit diesen Themen gelingen kann. Begleitet wird sie von Markus Meschik aus der Fachstelle enter, der erklärt, wie digitale Räume funktionieren, welche Risiken dort entstehen und wie Eltern Orientierung und Sicherheit vermitteln können. Die Veranstaltung richtet sich an alle Grazer Familien, ist kostenlos und bietet Raum für Fragen, Unsicherheiten und praktische Hilfestellungen, die sofort im Alltag anwendbar sind.

Ort, Zeit und Anmeldung

Der Infoabend findet am 27. November von 18 bis 19.30 Uhr im Familien.Kompetenz.Zentrum. Graz, Grabenstraße neunzig B, statt. Anmeldungen sind telefonisch oder per Mail an familienkompetenzzentrum@stadt.graz.at möglich. Die Veranstaltung entsteht in Kooperation mit dem Grazer Kindermuseum FRida & freD.