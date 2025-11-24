Skip to content
/ ©Österreich findet euch
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine Vermisste.
Die 32-jährig Stefanie P. wird seit Samstag vermisst. Freunde, Verwandte und Angehörige bitten um Hilfe.
Graz/Steiermark
24/11/2025
Hinweise erbeten

Influencerin (32) aus Graz nach Partynacht spurlos verschwunden

Seit dem 23. November fehlt von der Grazerin Stefanie P. jede Spur. Die 32-jährige Influencerin verschwand nach einem Fortgehabend, obwohl sie ihrer Freundin noch eine SMS schickte, sie sei gut angekommen. Die Polizei ermittelt.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
von Leema Mohsenzada-Slaje

Was als gewöhnlicher Samstagabend begann, entwickelte sich wenige Stunden später zu einem ernsten Vermisstenfall. Die 32-jährige Stefanie P. aus Graz ist seit dem 23. November verschwunden. Sie war gemeinsam mit einer Freundin unterwegs, alles wirkte unauffällig. Später in der Nacht schickte Stefanie noch eine kurze Nachricht: Sie sei gut angekommen. Seit diesem Moment verliert sich jede Spur. Eine Freundin schildert im Gespräch mit 5 Minuten, dass Stefanie danach auf keinem der üblichen Wege erreichbar war. Kein Anruf, keine Nachricht, kein Lebenszeichen. Freunde, Familie und Angehörige sind seit dem auf der Suche nach der Grazerin. Die Polizei ist eingeschaltet.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick:

  • Alter: 32
  • Größe: rund 1.70-1,75 Zentimeter
  • Haarfarbe: dunkelblond
  • Auffällig: Tätowierung „Csilla“ am linken Unterarm

 

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 14:26 Uhr aktualisiert
