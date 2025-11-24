Influencerin (32) aus Graz nach Partynacht spurlos verschwunden

Seit dem 23. November fehlt von der Grazerin Stefanie P. jede Spur. Die 32-jährige Influencerin verschwand nach einem Fortgehabend, obwohl sie ihrer Freundin noch eine SMS schickte, sie sei gut angekommen. Die Polizei ermittelt.

Was als gewöhnlicher Samstagabend begann, entwickelte sich wenige Stunden später zu einem ernsten Vermisstenfall. Die 32-jährige Stefanie P. aus Graz ist seit dem 23. November verschwunden. Sie war gemeinsam mit einer Freundin unterwegs, alles wirkte unauffällig. Später in der Nacht schickte Stefanie noch eine kurze Nachricht: Sie sei gut angekommen. Seit diesem Moment verliert sich jede Spur. Eine Freundin schildert im Gespräch mit 5 Minuten, dass Stefanie danach auf keinem der üblichen Wege erreichbar war. Kein Anruf, keine Nachricht, kein Lebenszeichen. Freunde, Familie und Angehörige sind seit dem auf der Suche nach der Grazerin. Die Polizei ist eingeschaltet.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick: Alter: 32

Größe: rund 1.70-1,75 Zentimeter

Haarfarbe: dunkelblond

Auffällig: Tätowierung „Csilla“ am linken Unterarm

