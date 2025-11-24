Skip to content
Graz
24/11/2025
16 Tage gegen Gewalt

„Stopp Gewalt“: Hinweise auf Hilfe jetzt in 45 Grazer BILLA-Märkten

In 45 BILLA- und BILLA-Plus-Filialen in Graz werden im Rahmen der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" Plakate mit Notruf- und Beratungsnummern angebracht.

1 Minute Lesezeit(230 Wörter)

Die Stadt Graz kooperiert im Zuge der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ mit der Handelskette BILLA. In 45 Filialen werden Plakate mit dem Sujet „Stopp Gewalt“ und entsprechenden Hilfs- und Notrufnummern angebracht. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) erklärte: „Ziel ist es, dieses Thema so nah wie möglich an die Menschen und etwaige Betroffene heranzubringen.“ Daniela Kerschbaumer und Doris Kirschner vom Referat Frauen und Gleichstellung sagten: „So wird die präventive Botschaft direkt im Alltag sichtbar gemacht.“

Laufzeit bis mindestens 10. Dezember

Die Plakate werden in Eingangs- und Wartebereichen der Märkte von BILLA und BILLA Plus platziert. Die Maßnahme ist bis zum 10. Dezember, dem „Internationalen Tag der Menschenrechte“, vorgesehen, kann aber länger fortgesetzt werden. BILLA-Vertriebsdirektor Peter Gschiel verwies auf die gesellschaftliche Verantwortung, die man wahrnehmen wolle, und bezeichnete die Aktion als niederschwellige Möglichkeit, das Thema anzusprechen.

Informationen auf Kassenbons

Parallel zur Plakataktion läuft eine Kooperation mit „Gemeinsam sicher“ der Polizei. Auf Kassenbons werden dabei zusätzliche Hinweise auf Beratungsangebote und Telefonnummern angeführt.

Weitere städtische Maßnahmen

Im öffentlichen Raum ist zudem die „Verkehrszeichenaktion“ Teil der Initiative „Stopp Gewalt“.
Alle Aktivitäten der Stadt Graz im Rahmen der Aktionstage sind unter graz.at/schaunichtweg abrufbar. Diese reichen von Kino-Spots über Infoscreens in den Öffis bis zu Broschüren und zur Ausgabe von Taschenalarmen.

Übersicht über Beratungsstellen

Auf graz.at/gewaltschutz finden sich zahlreiche Gewaltschutz- und Beratungseinrichtungen, die Unterstützung anbieten.

