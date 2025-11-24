Türkisch-kurdisches Lokal „Nivan“ startet im Jänner in Graz

In den ehemaligen Räumlichkeiten des Easy Asia in Graz entsteht derzeit das türkische Restaurant „Nivan“ in der Albert-Schweitzer-Gasse 49, geführt von Ishak Ceylan und Engin Karabacak. „Unsere Eröffnung ist für Mitte Jänner, spätestens Anfang Februar geplant“, erzählen sie im Gespräch mit 5 Minuten. Serviert werden sollen traditionelle türkisch-kurdische Gerichte, die dem Motto „Tradition. Fleisch & Flamme.“ folgen. Die Betreiber setzen dabei auf herzhaftes Essen und authentische Zubereitung, wie sie in ihren Familien seit Generationen gepflegt wird. Insgesamt werden rund 80 Sitzplätze angeboten, der Außenbereich ist dabei bereits mitgedacht.

Essen im Lokal oder bequem daheim

Neben dem Restaurantbetrieb möchten die Betreiber ihre Spezialitäten auch liefern. „Ja, wir möchten unsere Gerichte nicht nur im Restaurant, sondern auch zuhause erlebbar machen“, sagen Ishak Ceylan, Tochter Zelal Ceylan und Engin Karabacak. Während im Inneren noch letzte Arbeiten laufen, steht für sie fest, dass „Nivan“ ein Ort mit Herz und Herkunft werden soll. Ein Lokal, das Graz mit dem Duft von frisch Gegrilltem, warmem Brot und typischen Gewürzen bereichern will und schon bald seine Türen öffnet.