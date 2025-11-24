Erstes Indoor- & Disco-Cycling-Studio startet in Graz

Zwei Grazer Brüder eröffnen mit Wheelson das erste Indoor- und Disco-Cycling-Studio der Stadt. Mitten in Graz erwartet dich ein besonderes Fitnesserlebnis mit Clubfeeling und Community-Spirit.

Mit Wheelson in der Radetzkystraße 18 bekommt Graz ein Trainingserlebnis, das es hier bisher nicht gab. Beim Indoor- und Disco-Cycling radelst du auf einem von 24 Bikes, während ein spezielles Lichtsystem den Raum im Takt der Musik pulsieren lässt. Jede Einheit wird von eigenen Musikmixes begleitet, die genau auf Rhythmus und Intensität abgestimmt sind. Die Trainer bringen dabei ihren individuellen Stil ein. Die Grazer Gründer bringen es auf den Punkt: „Jede Session ist ein Erlebnis. Professionelle Coaches, hochwertige Bikes, perfekt abgestimmte Playlists – wir wollen, dass man sich bei uns fühlt wie im Club, nur mit mehr Endorphinen.“

Im neuen Wheelson-Studio stehen 24 Indoor-Cycling-Bikes bereit – begleitet von Musik und Lichteffekten.

Ein Projekt zweier Grazer Brüder

Hinter Wheelson stehen zwei Brüder aus Graz, die das Studio als Familienprojekt neben ihren Vollzeitjobs aufgebaut haben. Ihre Idee: ein modernes, motivierendes und hochwertiges Fitnesskonzept zu schaffen, das Gemeinschaft und Erlebnis in den Mittelpunkt stellt. Mit Sprüchen wie „Wheel it, feel it“, „Your comfort zone – out of your comfort zone“ oder „Healthy Party, High Performance, Maximum Results“ zeigt Wheelson, wofür das neue Studio steht: viel Energie, starke Motivation und ein Training, das mehr bietet als nur Sport.