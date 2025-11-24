Neues Festival feiert im Juni Premiere in Graz

Graz bekommt mit "CORE&MORE" ein neues Festival. Am Sonntag, dem 7. Juni 2026, findet die Premiere auf der Schloßbergbühne Kasematten statt und bringt harte Musikstile in die historische Anlage.

Graz erweitert im kommenden Sommer seinen Festivalkalender um ein neues Format. „CORE&MORE“ lautet der Name des Events, das am 7. Juni 2026 erstmals in den Kasematten am Schloßberg über die Bühne gehen soll. Die Veranstalter setzen dabei auf harte Gitarrenklänge und ein Programm, das mehrere Stilrichtungen der Core Szene vereint. Der Termin wurde gegenüber der ursprünglichen Planung geändert. Statt Anfang Mai findet das Festival nun Anfang Juni statt. „Aus tourtechnischen Gründen des Headliners wird das Festival statt ursprünglich geplant am 2. Mai am 7. Juni 2026 stattfinden“, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Was hinter „Core“ und „More“ steckt

Der Titel des Festivals erklärt zugleich die inhaltliche Ausrichtung. „Core“ steht für moderne härtere Musikrichtungen wie Metalcore und Hardcore. „More“ ergänzt das Spektrum um weitere Genres, die diesem Umfeld nahestehen und live besonders intensiven Charakter haben. Damit soll eine breite Szene angesprochen werden, die sich vor allem für energiegeladene Konzerte interessiert.

„Bury Tomorrow“ als erster Fixpunkt

Der erste bestätigte Name im Line Up ist die britische Band „Bury Tomorrow“. Die Musiker aus Southampton gelten seit Jahren als fester Bestandteil der internationalen Metal Szene und sind vor allem für ihre kraftvollen live Auftritte bekannt. Weitere Gruppen sollen laut Veranstalter noch folgen und in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.