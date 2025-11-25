Aus Gefängnis geflüchteter Häftling wollte Trafik in Graz überfallen

Ein 25-Jähriger steht im Verdacht, Montagnachmittag, 24. November 2025, versucht zu haben, eine Trafik zu überfallen. Der Verdächtige war Ende September 2025 aus einer Strafhaft geflüchtet.

Der 25-jährige Verdächtige hatte die Trafikantin mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht. Kurze Zeit später konnte die Polizei ihn fassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der 25-Jährige mit einem Schal vor dem Gesicht und einer über den Kopf gezogenen Kapuze gegen 15.45 Uhr eine Trafik im Bezirk Puntigam. Mit einer abgebrochenen Glasflasche bedrohte er die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte verweigerte dies jedoch. Der dadurch offenbar überraschte Verdächtige verließ darauf das Geschäft und flüchtete zu Fuß ohne Beute.

Gescheiterter Raubüberfall

Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte den Erfolg. Der 25-Jährige wurde noch im Bezirk Puntigam von einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Seiersberg angetroffen und festgenommen. Bei seiner Einvernahme durch Kriminalbeamte zeigte sich der 25-Jährige voll geständig. Wie sich herausstellte, war der Verdächtige Ende September 2025 aus einer Strafhaft geflüchtet und zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde nun wieder in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.