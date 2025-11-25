Parkplätze, Regeln, Sicherheit: So verändert sich die Zinzendorfgasse

Die Zinzendorfgasse wird gemeinsam mit Anrainern, Passanten und Betrieben weiterentwickelt. Nach einer großen Befragung setzt die Stadt erste Wünsche um: neue Parkplätze, klarere Verkehrsregeln und mehr Sicherheit.

Die Zinzendorfgasse wird Schritt für Schritt gemeinsam mit den Menschen vor Ort weiterentwickelt. Nach einer umfangreichen Befragung von mehr als 500 Anrainer sowie rund 100 Passanten wurden zuletzt auch die Wünsche der Gewerbetreibenden in einer eigenen Fokusgruppe gesammelt. Jetzt zeigt die Stadt erste Ergebnisse und setzt bereits konkrete Maßnahmen um.

Wirtschaft gibt die Richtung vor

Die Betriebe entlang der beliebten Einkaufs- und Flanierstraße kennen ihren Standort am besten. Genau deshalb wurde ihre Expertise gezielt eingebunden. In der Fokusgruppe, vertreten waren unter anderem die Wirtschaftskammer, der Bezirk Geidorf und mehrere lokale Unternehmen, wurden zentrale Anliegen klar formuliert: mehr Parkplätze, weniger Durchzugsverkehr, eine eindeutige Zonierung sowie Verbesserungen bei der Möblierung. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont: „Wir haben versprochen, genau hinzuhören und wir halten Wort. Die Betriebe in der Zinzendorfgasse kennen ihren Standort am besten. Ihr Feedback ist für uns ein wichtiger Teil der Weiterentwicklung. Etliche Hinweise konnten wir rasch aufgreifen“.

Die Stadt hat auf mehrere Wünsche unmittelbar reagiert: Zwei zusätzliche Parkplätze wurden auf Höhe Zinzendorfgasse 3-5 geschaffen. Gleichzeitig wurde dort eine Engstelle entschärft, indem ein Pflanztrog versetzt wurde.

Geschwindigkeitsmessungen der Polizei laufen bereits und dienen als Grundlage für eine mögliche Radar-Installation – ein Anliegen, das viele Betriebe im Hinblick auf mehr Sicherheit unterstützt haben.

Ein Informationsfolder erklärt die Regeln in der Begegnungszone und soll das respektvolle Miteinander von Fußgängern, Radfahrenden und Autofahrenden stärken.

Weitere Anregungen, etwa zur Möblierung und zu einer klareren Zonierung, fließen derzeit in die vertiefte Planung ein.

©Foto Fischer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Wir haben versprochen, genau hinzuhören und wir halten Wort“.

Nächster Schritt: Endgültiges Konzept

Auf Basis aller Rückmeldungen starten nun detaillierte Planungen für die zukünftige Gestaltung der Zinzendorfgasse. Diese werden eng mit anderen anstehenden Infrastrukturprojekten abgestimmt, damit bauliche Maßnahmen gebündelt erfolgen können und Anrainerinnen und Anrainer nicht mehrfach belastet werden.