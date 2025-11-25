30 Jahre Migrantenbeirat: So bunt ist Graz

Seit drei Jahrzehnten unterstützt der Migrantinnenbeirat die Stadt Graz dabei, migrantische Perspektiven sichtbar zu machen und die Teilhabe unterschiedlichster Communities zu stärken. Zum 30-jährigen Bestehen wurde gefeiert.

Zahlreiche Gäste aus Politik, Zivilgesellschaft und den Grazer Communities feierten gemeinsam jene Menschen, die sich seit drei Jahrzehnten für Dialog, Teilhabe und Chancengerechtigkeit einsetzen.

Der Festabend bot Einblicke in die Geschichte und Zukunft des Migrantinnenbeirates. Die Moderatorin Pauline Riesel-Soumaré eröffnete den Abend mit einem klaren Statement: „Wir ehren nicht nur die Institution des Migrantinnenbeirates, sondern alle Menschen, die Graz zur Stadt des Dialogs gemacht haben.“ Ein Kurzfilm über drei Jahrzehnte Engagement, musikalische Beiträge und eine Ehrung ehemaliger Beirätinnen bildeten den würdigen Rahmen des Jubiläums.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Zahlreiche Besucher feierten mit.

Beiträge aus dem aktuellen Beirat

Irina Karamarković, aktuelle Vorsitzende, hielt eine eindrucksvolle, persönliche Rede. Sie betonte die Bedeutung des Alltagsengagements, oft unsichtbar, aber unverzichtbar: „Was wir täglich tun, ist mehr als Arbeit. Es ist Überzeugung.“ Auch Godswill Eyawo aus der Geschäftsstelle würdigte die gemeinsame Arbeit: „Wir feiern drei Jahrzehnte an Engagement. Wir würdigen die Arbeit und die Resilienz der Menschen in unseren Communities.“

Politische Vertreter vor Ort

Die Feierlichkeiten ließen sich auch zahlreiche Vertreter der Politik nicht entgehen. Unter den Gästen waren u. a. Bürgermeisterin Elke Kahr, Karl Dreisiebner in Vertretung von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Stadtrat Robert Krotzer, Cornelia Leban-Ibrakovic in Vertretung von Stadtrat Kurt Hohensinner sowie die Gemeinderäte Daniela Schlüsselberger, Philipp Pointner und Hannah Vogl. Stadtrat Robert Krotzer betonte in seinen Grußworten: „Es ist wichtig, dass wir zusammenstehen und uns Mut machen.“ Bürgermeisterin Elke Kahr blickte in ihrer offiziellen Eröffnung auf die Anfänge zurück: „Ich war bei der Geburtsstunde des Migrantinnenbeirates dabei. Mit euch gemeinsam heute eure großartige Arbeit zu feiern, freut mich umso mehr.“

Ein Abend der Begegnung

Musikalische Darbietungen, darunter Beiträge von Folklore Labor Fajna, Seydou Traoré & Ensemble Humanité sowie Juan Carlos Sungurlian, verliehen der Feier den passenden internationalen Rahmen. Beim anschließenden Buffet im Needle und der Feier im Space04 wurde weitergetanzt, gelacht und der Austausch gepflegt.

