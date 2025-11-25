Gefundener Böller explodiert: Zwei Kinder (12) zum Teil schwer verletzt

Bei der Explosion eines Böllers am Samstagabend, dem 22. November, wurden zwei Zwölfjährige verletzt. Sie hatten den Böller kur zuvor auf der Straße gefunden.

Laut den ersten Ermittlungen waren zwei 12-Jährige, wohnhaft in Graz, gegen 17.20 Uhr zu Fuß unterwegs. Dabei dürften sie einen Böller gefunden haben. Einer der Zwölfjährigen wollte den Böller ausprobieren und zündete diesen. Dabei dürfte der Böller in der Hand des Zwölfjährigen explodiert sein. Bei der Explosion erlitt er schwere Verletzungen an der rechten Hand. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz, Kinderklinik, eingeliefert. Sein gleichaltriger Freund wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls ins LKH Graz, Kinderklinik, eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.