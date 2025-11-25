Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt Hände, die gerade mit einem Feuerzeug Böller anzündet und ein weiteres Bild mit einer verletzten Hand voller Blut.
Sie wollten den gefundenen ausprobieren und zündeten diesen an. Dabei dürfte der Böller in der Hand des 12-Jährigen explodiert sein.
Graz
25/11/2025
Gefundener Böller

Gefundener Böller explodiert: Zwei Kinder (12) zum Teil schwer verletzt

Bei der Explosion eines Böllers am Samstagabend, dem 22. November, wurden zwei Zwölfjährige verletzt. Sie hatten den Böller kur zuvor auf der Straße gefunden.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Laut den ersten Ermittlungen waren zwei 12-Jährige, wohnhaft in Graz, gegen 17.20 Uhr zu Fuß unterwegs. Dabei dürften sie einen Böller gefunden haben. Einer der Zwölfjährigen wollte den Böller ausprobieren und zündete diesen. Dabei dürfte der Böller in der Hand des Zwölfjährigen explodiert sein. Bei der Explosion erlitt er schwere Verletzungen an der rechten Hand. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz, Kinderklinik, eingeliefert. Sein gleichaltriger Freund wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls ins LKH Graz, Kinderklinik, eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: