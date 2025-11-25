Neue Ampel in der Heinrichstraße: ÖVP fordert Testabschaltung

Die neue Ampelanlage in der Heinrichstraße sorgt dieser Tage für Diskussion. Die ÖVP kritisiert die aktuelle Verkehrsführung scharf und fordert ein rasches Eingreifen der Stadt, um die Situation neu zu bewerten und zu entschärfen.

Die Umstellung der Ampelanlage in der Heinrichstraße sorgt für Diskussionen. So kommt es laut der Grazer ÖVP seit der Inbetriebnahme regelmäßig zu Staus sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts. Betroffen sind laut ÖVP neben Anrainer auch Pendler, Studierende sowie mehrere Buslinien und der Schienenersatzverkehr der Linie eins.

©Stadt Graz/Pachernegg ÖVP Klubobfrau Anna Hopper fordert eine unmittelbare Überprüfung der aktuellen Regelungen.

Lösung gefordert

Die ÖVP führt die Rückstaus auf eine aus ihrer Sicht überlastete Ampelschaltung zurück. Laut Klubobfrau Anna Hopper stoppe die Anlage den Hauptverkehr zu häufig, selbst dann, wenn kaum Querverkehr vorhanden sei. Hopper fordert daher eine unmittelbare Überprüfung der aktuellen Regelung. Konkret schlägt sie vor, die Ampel für eine Testwoche abzuschalten, um die Verkehrsströme ohne Schaltung zu beobachten. Auf Basis dieser Daten solle die Stadt anschließend eine optimierte Lösung erarbeiten. Die ÖVP betont, dass eine zügige Analyse notwendig sei, um den Verkehrsfluss auf der wichtigen Stadtachse wieder zu stabilisieren.