Graz macht Lendplatz-Kreuzung sicherer: Radüberfahrt wird verbreitert

Am Lendplatz wird die Radüberfahrt verbreitert. Die Bauarbeiten bringen mehr Platz und bessere Sicht für alle, die täglich durch die Keplerstraße unterwegs sind.

Am Lendplatz tut sich etwas: Die Stadt Graz macht die Radüberfahrt an der Kreuzung Keplerstraße/Lendplatz Nord sicherer. Am Montag, dem 24. November 2025, starteten die Bauarbeiten. Ein Schritt, auf den viele Radfahrer lange gewartet haben. Immer wieder kam es hier zu Zusammenstößen zwischen Autos und Rädern, oft wegen schlechter Sicht. Jetzt wird genau dort angesetzt, wo es am meisten braucht.

Breiterer Übergang und eigene Grünphase

Wer täglich durch die Keplerstraße radelt, weiß, wie eng es an der Überfahrt werden kann. Genau das ändert sich jetzt: Die Radspur wird deutlich verbreitert. Damit bekommst du mehr Raum und einen besseren Überblick, bevor du die Kreuzung queren musst. Gleichzeitig wird die Ampelsteuerung angepasst. Künftig gibt es ein eigenes Signal für Radfahrer und zwei bis drei Sekunden längere Grünzeit. Auch Fußgänger profitieren von der klareren Schaltung. Die Arbeiten sollen noch im Dezember abgeschlossen sein.

Stadt reagiert auf Unfallhäufungen

„Wir reagieren hier auf eine Unfallhäufungsstelle und machen den Bereich sicherer. Und wir bleiben dran: Die nächsten Schritte für eine bessere Keplerstraße sind bereits in Planung“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Die Maßnahme wurde bewusst vorgezogen, weil die Situation vor Ort dringenden Handlungsbedarf gezeigt hat. Der Lendplatz ist stark frequentiert – zu Fuß, mit dem Rad und mit dem Auto. Durch die baulichen Anpassungen sollen Konflikte reduziert und der Alltag für alle sicherer gemacht werden.

©Stadt Graz/Foto Fischer

Weitere Verbesserungen geplant

Mit der Verbreiterung der Radüberfahrt ist es nicht getan. Parallel arbeitet die Stadt an Verbesserungen entlang der gesamten Keplerstraße. Besonders der Abschnitt im Bereich Keplerstraße/Neubaugasse wird derzeit genauer geplant. Schwentner betont abschließend: „Die Keplerstraße ist eine wichtige Achse im Herzen von Graz. Wir wollen, dass sie für alle gut funktioniert.“