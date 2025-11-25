Bezirksklausur der FPÖ Graz-Umgebung: Austausch und Ausbildung in Semriach

In Semriach trafen sich am Wochenende über 170 freiheitliche Funktionäre aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Sie nutzten die jährliche Bezirksklausur für Austausch, Schulungen und ein Treffen mit Landeshauptmann Mario Kunasek.

Am Trattnerhof in Semriach herrschte am Wochenende reger Andrang: Mehr als 170 freiheitliche Mitglieder und Funktionäre aus dem Bezirk Graz-Umgebung nahmen an der Bezirksklausur teil. Die FPÖ habe in den vergangenen Wahlen deutliche Zuwächse auf Gemeindeebene gespürt und genau diese Veränderungen spiegelten sich im Teilnehmerkreis wider. Viele neu gewählte Gemeinderäte nützten das Angebot, um sich zu vernetzen und ihre Kenntnisse zu erweitern.

Fokus auf Ausbildung

Im Mittelpunkt stand heuer die Weiterbildung. In mehreren Gruppen arbeiteten die Teilnehmer an praktischen Fragen der Gemeindearbeit. Unter anderem wurde erklärt, wie eine Ortsgruppe erfolgreich geführt wird und welche Regeln das steirische Gemeinderecht vorgibt. Auch der richtige Umgang mit Bedarfszuweisungsmitteln war Thema einer eigenen Schulung. Bezirksparteiobmann und Landesrat Stefan Hermann betonte den Wert dieser Inhalte: „Insbesondere für all jene, die neu in einen Gemeinderat gewählt wurden, bietet unsere Bezirksklausur eine gute Möglichkeit, altgediente Kollegen besser kennenzulernen und ein Wochenende lang tief in die Rechte und Pflichten von Gemeindefunktionären einzutauchen.“

©FPÖ Graz-Umgebung Mehr als 170 Mitglieder und Funktionäre fanden sich zur Sitzung der erweiterten Bezirksparteileitung ein.

Erfahrene Kräfte und neue Gesichter

Auf allen politischen Ebenen sei der Bezirk laut FPÖ gut vertreten: Bezirksparteiobmann Stefan Hermann sitzt seit einem Jahr in der Landesregierung, dazu kommen Bundesratspräsident Peter Samt, Nationalratsabgeordneter Reinhold Maier sowie die Landtagsabgeordneten Robert Mörth und Markus Konrad. Für viele Gemeindefunktionäre bot die Klausur daher die Chance, direkten Austausch mit erfahrenen Mandataren zu suchen. Ein Angebot, das laut Hermann auch von bereits länger tätigen Ortsgruppenleitern geschätzt werde.

Abendprogramm mit Landesparteiobmann

Am Abend stand eine erweiterte Bezirksparteileitungssitzung am Programm, an der auch Landesparteiobmann und Landeshauptmann Mario Kunasek teilnahm. Er hob die Bedeutung der täglichen Arbeit in den Gemeinden hervor: „Ohne die tagtäglich harte Arbeit in den steirischen Gemeinden wären unsere hervorragenden Ergebnisse bei den letzten Urnengängen nicht möglich gewesen.“ Kunasek zeigte sich stolz auf das Engagement der Funktionäre und sprach mehreren langjährigen Mitstreitern Anerkennung in Form von Ehrungen aus. Der Ausklang der Sitzung stand bereits im Zeichen der vorweihnachtlichen Zeit.