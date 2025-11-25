ShoppingCity Seiersberg spendet 20.000 Euro für Kinderträume

In Seiersberg wurde ein starkes Zeichen für soziale Verantwortung gesetzt: Die ShoppingCity Seiersberg übergab eine 20.000-Euro-Spende an die Stiftung Kindertraum und erfüllt damit besondere Wünsche steirischer Kinder.

Die ShoppingCity Seiersberg zeigt, was möglich ist, wenn viele Partner gemeinsam anpacken. Insgesamt 20.000 Euro wurden gesammelt, um Kindern und Jugendlichen aus der Steiermark, die mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen leben, besondere Wünsche zu erfüllen. Die Summe stammt von langjährigen Partnern des Centers, angeführt von Antenne Steiermark, Elin, der ENERGIEALLIANZ Austria, ÖWD, Gonzomedia, hellrein CKV Gruppe, Robier Dienstleistungen, KLS Security und Rubikon.

„Soziale Verantwortung gehört zu unserem Selbstverständnis„

Für das Management der ShoppingCity Seiersberg ist der Einsatz für soziale Anliegen ein fixer Bestandteil der Arbeit. Geschäftsführer Anton Cech sagt: „Soziale Verantwortung gehört zu unserem Selbstverständnis für uns als größtes Einkaufszentrum im Süden Österreichs. Die Arbeit von Stiftung Kindertraum beeindruckt uns seit vielen Jahren – sie schenkt Lebensmut, Zuversicht und glückliche Augenblicke. Wir sind stolz, einen Beitrag dazu zu leisten.“

©FOTO MUR/Rasoul Moradi v.l.n.r.: Dr. Heidelinde Zinser (Centermangerin ShoppingCity Seiersberg); Christine Drechsler, MA (Geschäftsführung Stiftung Kindertraum), Mag. Anton Cech (Geschäftsführer ShoppingCity Seiersberg).

Partner ziehen an einem Strang

Bei der Übergabe war auch Dieter Hahn von der ENERGIEALLIANZ Austria vor Ort. Er betont, wie viel eine einzige erfüllte Kinderwunsch-Aktion bewirken kann: „Jeder erfüllte Kindertraum bedeutet ein Stück Lebensqualität und Erleichterung für betroffene Familien. Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Stiftung Kindertraum positive Veränderungen für steirische Kinder bewirken können.“

Therapie, Bewegung und Selbstvertrauen

Dank der Spende können mehrere Kinder in der Steiermark nun Angebote nutzen, die ihren Alltag erleichtern: tiergestützte Therapie auf einem Bauernhof, Schiunterricht mit Einzelbetreuung, eine Therapie nach dem „Adelikonzept“, ein Paralleltandem mit Elektromotor sowie die Spezialtherapie „Sensorische Integration im Dialog“. Jede dieser Maßnahmen ist auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder abgestimmt und gibt ihnen wichtige neue Möglichkeiten.

„Jede Spende hilft uns, Kinderträume wahr werden zu lassen“

Christine Drechsler von der Stiftung Kindertraum bedankte sich persönlich für die Unterstützung: „Wir bedanken uns von Herzen bei den Partnern der ShoppingCity Seiersberg für diese großzügige Unterstützung. Jede Spende hilft uns, Kinderträume wahr werden zu lassen und Familien in schwierigen Lebenssituationen kostbare Momente des Glücks zu schenken. Die Spende bedeutet für mehrere steirische Kinder eine wichtige, positive Veränderung.“ Die Stiftung erfüllt jedes Jahr rund 200 Wünsche, also alle zwei Tage einen Traum. Seit der Gründung konnten bereits rund 4.300 Kinderträume umgesetzt werden.