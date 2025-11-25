Geld aus Fehlberechnung: Grazer NEOS und FPÖ wollen keinen Cent zurück

In Graz sorgt die jahrelang fehlende Indexierung der Parteienförderung für Nachzahlungen. NEOS und FPÖ wollen ihr Guthaben aber nicht behalten. Das Geld soll direkt der Grazer Bevölkerung und vor allem den Kindern zugutekommen.

Die Stadt Graz hat seit 2019 die Parteienförderung nicht valorisiert. Dadurch entsteht für NEOS ein rückwirkendes Guthaben von rund 45.000 Euro. Für die Partei ist klar: Dieses Geld darf nicht in Budgetlöchern verschwinden, sondern soll dorthin fließen, wo es dringend gebraucht wird. NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner erklärt: „Das Geld darf nicht für das Stopfen von Finanzlöchern verwendet werden, sondern muss direkt bei unseren Kindern ankommen.“

NEOS wollen daher den gesamten Betrag den Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt zukommen lassen. Direkt und ohne lange Wege. „Wir verzichten auf die 45.000 Euro und wollen, dass dieser Betrag vollständig den Grazer Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung gestellt wird. Und das direkt in die Handkassen der Kindergärten und Krippen, damit Pädagoginnen und Pädagogen rasch und unkompliziert das finanzieren können, was im Alltag fehlt“, so Pointner.

©NEOS Steiermark NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner fordert, dass das Geld direkt bei den Kindern ankommt.

Forderung nach klarer Zweckwidmung

Damit diese Mittel tatsächlich dort landen, wo sie gebraucht werden, verlangen NEOS eine eindeutige Zweckwidmung durch die Stadtregierung. Nur so könne sichergestellt werden, dass der aus der Fehlberechnung entstandene Betrag ohne Umwege bei den Kleinsten ankommt. Für NEOS ist das ein Signal: Wenn öffentliches Geld frei wird, soll es konkret der Bevölkerung helfen.

FPÖ: Keine Rückforderung trotz hoher Summen

Auch die FPÖ-Graz verzichtet auf ihren Anteil an den ausstehenden Rückzahlungen. Über einen Zeitraum von zwölf Jahren wurde die gesetzliche Indexierung der Parteienförderung nicht angewendet. Medienberichten zufolge ergibt sich daraus bis 2026 eine Gesamtsumme von knapp 1,6 Millionen Euro. FPÖ-Bürgermeisterkandidat René Apfelknab betont: „Wir Freiheitlichen werden natürlich keinen Cent einklagen. Gerade in Zeiten knapper Budgets ist es wichtig, dass die Politik bei sich selbst beginnt zu sparen.“ Für die FPÖ wäre es „das völlig falsche Signal“, nun rückwirkend zusätzliche Mittel zu verlangen. Stattdessen soll das Geld Maßnahmen zur Entlastung der Grazer Bevölkerung finanzieren.

©Fischer FPÖ-Bürgermeisterkandidat René Apfelknab spricht sich klar gegen Rückforderungen aus.

Appell an alle Parteien

Der Grazer FPÖ-Stadtparteiobmann Axel Kassegger unterstützt diese Linie deutlich: „Die Grazer fordern zu Recht, dass sparsam und verantwortungsvoll mit Steuergeldern umgegangen wird. Es ist problematisch, dass die gesetzlich vorgeschriebene Indexierung über Jahre hinweg nicht durchgeführt wurde, doch wir werden daraus keinen finanziellen Vorteil für uns ziehen.“

Er erwartet, dass auch andere Parteien Verantwortung übernehmen und auf Rückforderungen verzichten. Beide Parteien setzen damit ein Zeichen: Wenn es um öffentliche Gelder geht, soll die Bevölkerung im Mittelpunkt stehen, nicht parteipolitische Kassen.