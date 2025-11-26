Das Anton Paar Lerncafé Gries der Caritas Steiermark hat einen wichtigen Schritt gesetzt: Nach vielen Jahren am alten Standort ist das Lerncafé in die Dreihackengasse übersiedelt. Die neuen Räume sind modern, hell und für Kinder sowie Jugendliche aus dem Bezirk gut erreichbar. Der Umzug war notwendig geworden, weil das Angebot stark gewachsen ist und die bisherigen Räumlichkeiten nicht mehr ausreichten. Dank der Unterstützung zahlreicher Partner konnte rasch eine passende Lösung gefunden werden. „Die Kinder können hier in einem sicheren, freundlichen Umfeld lernen und auch den Innenhof und Grünflächen nutzen“, betont Julia Bretterklieber, Leitung der Caritas-Lerncafés.

Kostenloses Angebot für bessere Chancen

Die Caritas-Lerncafés bieten Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 15 Jahren kostenlose Lern- und Freizeitbegleitung. Im Mittelpunkt stehen Hausaufgabenbetreuung, Vorbereitung auf Schularbeiten, gemeinsames Spielen und eine gesunde Jause. Ziel ist es, schulische und soziale Kompetenzen zu stärken und Chancengleichheit unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund zu fördern. Rund 95 Prozent der teilnehmenden Kinder schließen das Schuljahr mit einem positiven Zeugnis ab. „Bildung ist der Schlüssel zu Integration, Selbstbestimmung und Teilhabe. Unsere Lerncafés sind Türöffner für Kinder, die sonst oft außen vorbleiben würden“, sagt Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler.

Unterstützt von starken Partnern

Ermöglicht wurde der neue Standort durch die Santner Privatstiftung, Grawe Immobilien, IKEA Graz und die Stadt Graz. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr unterstreicht die Bedeutung des Angebots: „Durch das Engagement von Haupt- und Ehrenamtlichen werden Kinder und Jugendliche, egal woher sie kommen, gestärkt. Das Lerncafé Gries ist ein wichtiges Angebot für alle jungen Menschen im Stadtteil.“ Stadtrat Robert Krotzer ergänzt: „Die Lerncafés sind Orte, an denen Kinder nicht nur Unterstützung beim Lernen, sondern auch Gemeinschaft und Freundschaft erfahren. Der neue Standort in Gries leistet dazu einen wertvollen Beitrag.“ Das Lerncafé Gries ist ein AMIF-Lerncafé und wird durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU sowie das Bundeskanzleramt gefördert. Für die tägliche Arbeit mit den Kindern werden aktuell noch freiwillige Lernbegleiter gesucht, die zwei bis vier Stunden pro Woche Zeit haben. Auch Praktikant sind willkommen. Weitere Informationen unter https://www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/kinder-jugendliche/lernen-arbeiten/lerncafes/.