/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie dichte Rauschwaden vom Hotel aufsteigen.
Derzeit befinden sich Feuerwehr und Polizei im Einsatz.
Graz
26/11/2025
Feuer ausgebrochen
Eilmeldung: Feuer am Dach des Hotel Daniel, Großeinsatz am Bahnhof

Im Hotel Daniel beim Grazer Hauptbahnhof ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Augenzeugen berichten von Flammen am Dachbereich. Feuerwehr und Polizei stehen im Großeinsatz. Weitere Informationen folgen.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)

Im beliebten Hotel Daniel ist ein Feuer ausgebrochen. Ersten Augenzeugen zufolge sollen am Dach des Hotels Flammen sichtbar gewesen sein. Feuerwehr und Polizei sind derzeit im Einsatz. Ob sich zu diesem Zeitpunkt Personen im betroffenen Bereich aufhielten, ist derzeit noch unklar. Weitere Informationen folgen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Feuer am Dach des Hotel Daniels in Graz. Dichte Rauchschwaden steigen auf.
©Edvin Kahrimanovic
Brand im Cube des Hotel Daniel.
Das Bild zeigt Einsatzkräfte beim Hotel Daniel.
©5 Minuten
Brand im Cube des Hotel Daniel.
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie dichte Rauschwaden vom Hotel aufsteigen.
©5 Minuten
Brand im Cube des Hotel Daniel.
Am Mittwoch ist ein Feuer im Hotel Daniel am Grazer Bahnhof ausgebrochen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 10:41 Uhr aktualisiert
