Eilmeldung: Feuer am Dach des Hotel Daniel, Großeinsatz am Bahnhof

Im Hotel Daniel beim Grazer Hauptbahnhof ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Augenzeugen berichten von Flammen am Dachbereich. Feuerwehr und Polizei stehen im Großeinsatz. Weitere Informationen folgen.

Derzeit befinden sich Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Im beliebten Hotel Daniel ist ein Feuer ausgebrochen. Ersten Augenzeugen zufolge sollen am Dach des Hotels Flammen sichtbar gewesen sein. Feuerwehr und Polizei sind derzeit im Einsatz. Ob sich zu diesem Zeitpunkt Personen im betroffenen Bereich aufhielten, ist derzeit noch unklar. Weitere Informationen folgen.

Am Mittwoch ist ein Feuer im Hotel Daniel am Grazer Bahnhof ausgebrochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 10:41 Uhr aktualisiert