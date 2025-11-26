Neue Details im Fall der vermissten Stefanie P.: Ex-Freund im Verdacht

Nach der Vermisstenanzeige der 32-jährigen Stefanie P. richten sich die Ermittlungen nun gegen ihren gleichaltrigen Ex-Freund. Er wurde in Slowenien festgenommen, sein Auto brannte nahe der Grenze aus. Von Stefanie keine Spur.

Was zunächst wie ein gewöhnlicher Samstagabend wirkte, hat sich zu einem der rätselhaftesten Vermisstenfälle der vergangenen Jahre entwickelt. Die 32-jährige Stefanie P. aus Graz wird seit dem 23. November vermisst, seither fehlt jedes Lebenszeichen. Die junge Frau war mit einer Freundin fortgegangen und wirkte laut Umfeld unauffällig und gut gelaunt. Später in der Nacht schickte sie eine letzte SMS: Sie sei gut angekommen. Danach brach der Kontakt abrupt ab. Keine Anrufe, keine Nachrichten, 5 Minuten hat berichtet. Jetzt gibt es neue Details seitens der Polizei.

Ermittlungen auf Hochtouren, neue Details

Die folgenden Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der 31-jährige Ex-Freund der Frau mit deren Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte. Der Mann dürfte mehrfach mit seinem Auto nach Slowenien ausgereist sein. Er war für die ermittelnden Polizisten nicht erreichbar. Montagabend, 24. November, teilte die slowenische Polizei mit, dass am Parkplatz eines Casinos in Grenznähe ein Auto in Brand geraten sei. Dabei handelte es sich um das Auto des 31-Jährigen. Der Mann wurde in unmittelbarer Nähe des brennenden Pkws angetroffen und von der slowenischen Polizei festgenommen. Eine Auslieferung nach Österreich wurde beantragt. Der Aufenthalt der abgängigen 32-Jährigen ist nach wie vor unbekannt. Weitere Erhebungen durch Beamte des Landeskriminalamts Steiermark laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 14:34 Uhr aktualisiert