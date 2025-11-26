„Wir geben die Hoffnung nicht auf“: Freunde bangen weiter um Stefanie P.

„Wir wussten sofort, dass etwas nicht stimmt“, so eine Freundin von der vermissten Stefanie P. im Gespräch mit 5 Minuten über die vergangenen Tage. Seit dem 23. November fehlt von der 32-jährigen Visagistin aus Graz jede Spur. Was als gewöhnlicher Abend mit Freunden begann, wandelte sich binnen Stunden in einen dramatischen Vermisstenfall. Laut Polizei war Stefanie am Samstag, dem 23. November, mit Freunden unterwegs. Sie teilten sich ein Taxi nach Hause, eine Stunde später schickte Stefanie noch eine Nachricht: Sie sei gut angekommen. Danach: völlige Stille. Kein Anruf, keine Antwort.

„Sehr lieb, sehr professionell und herzlich“

Eine Freundin, die anonym bleiben möchte, lernte die Visagistin vor rund einem Jahr beruflich kennen. Daraus entwickelte sich eine enge Freundschaft. „Sie ist ein unglaublich lieber Mensch, beruflich stets professionell und immer herzlich“, beschreibt sie Stefanie. Ein Tag nach dem Verschwinden hätte die Influencerin sogar noch einen Termin mit ihr gehabt und selbst heute, wenige Tage nach ihrem Verschwinden, steht Stefanies Name in ihrem Kalender. „Es ist ein Schock. Wir haben anhand zweier Dinge sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt: Sie ist zu einem wichtigen Termin nicht erschienen und sie hätte niemals ihren Hund allein gelassen.“ Für die Freunde der Vermissten sofort ein Warnsignal. Die slowenische Freundin ist besonders erschüttert, auch weil der Ex-Freund der Vermissten dort festgenommen wurde: „Als ich gehört habe, dass er in Slowenien festgenommen wurde, habe ich sofort all meinen Bekannten geschrieben und gefragt, ob jemand Stefanie gesehen hat.“ Von einem Ex-Freund aus Slowenien habe sie zuvor nie gehört.

Große Sorge im Freundeskreis

Ein anderer Freund erzählt, dass er Stefanie über gemeinsame Bekannte kennengelernt hat: „Sie ist ein offener, herzlicher, sozialer Mensch.“ Auch er betont den großen Freundeskreis der Vermissten und erklärt, warum ihre Vermisstenanzeige so oft geteilt wurde: „Jeder, der sie kennt, aber auch nicht kennt, macht sich Sorgen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf und bete einfach, dass sie wohlauf ist und bald gefunden wird.“