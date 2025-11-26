Illegale Reifenentsorgung in Graz: So oft kommt das wirklich vor

Ein ungewöhnlicher Fund hat einen Grazer heute früh auf dem Weg zur Arbeit irritiert: In der Ghegagasse entdeckte er mehrere Autoreifen, die achtlos in öffentlichen Müllbehältern entsorgt worden waren.

Der Leser schildert gegenüber 5 Minuten: „Ich habe beim Umweltamt angerufen und wurde auf die App ‘Schau auf Graz’ hingewiesen.“ Er installierte die Anwendung sofort, meldete den Vorfall und nur kurze Zeit später bestätigte die Holding Graz bereits, dass sich ein Team um die Abholung und fachgerechte Entsorgung kümmert. „Ich habe kurz darauf die Nachricht bekommen, dass das Anliegen erledigt wurde“, erzählt der Grazer und war überrascht, wie schnell dies ging. Immer wieder berichten Leser der Redaktion von ähnlichen Fällen, Reifen im Restmüll, alte Möbel am Straßenrand oder volle Abfallsäcke in Parks.

©Leser Mit der App können Graz schnell und einfach illegale Abfallablagerungen melden.

Wie häufig kommt das vor? Die Stadt klärt auf

Im Gespräch mit 5 Minuten erklärt Mag. Christopher Lindmayr, Referatsleiter der Grazer Umweltabteilung: „Generell kommt illegale Abfallablagerung vereinzelt vor.“ Es sei jedoch wichtig, dass Bürger aufmerksam bleiben und melden, was ihnen auffällt. „Die Grazer haben die Möglichkeit, solche Fälle über verschiedene Apps zu melden, etwa Schau auf Graz, die Graz Mobile App oder die Grazer Abfallapp.“

Die Holding Graz sei täglich im Einsatz:

„Die Reinigungstrupps sind regelmäßig auf der Straße und sorgen unter anderem für die Sauberkeit der Stadt.“ Besonders hebt Lindmayr die Bedeutung digitaler Meldesysteme hervor: „Wir sind dankbar, dass es Apps wie Schau auf Graz gibt, seit 2015 können alle, die in Graz leben, damit einen Beitrag leisten, die Stadt sauber zu halten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 14:59 Uhr aktualisiert