Anfang Dezember: KFC am Grazer Jakominiplatz öffnet seine Pforten

Wie bereits Anfang des Jahres bekannt wurde, eröffnet ein Kentucky Fried Chicken (KFC) am Grazer Jakominiplatz. Nun steht auch das Eröffnungsdatum fest.

Das Franchise Kentucky Fried Chicken (KFC) soll noch in diesem Jahr einen weiteren Standort in der steirischen Landeshauptstadt eröffnen, hieß es Anfang 2025. 5 Minuten berichtete damals: KFC eröffnet Filiale in Grazer Innenstadt. Die große Eröffnung am Grazer Jakominiplatz 20-21 steht kurz bevor, am 3. Dezember ist es so weit.

KFC am Grazer Jakominiplatz eröffnet auf 907 m²

Auf 907 m² und vier Stockwerken erwartet Gäste ein moderner, großzügiger KFC mit urbanem Flair. Im Erdgeschoss stehen rund 30 Sitzplätze zur Verfügung. Das erste Obergeschoss bietet weitere 119 Sitzplätzen. Im Gastgarten stehen weitere 32 Plätze bereit. „Ein Drive-Thru ist an diesem Standort nicht vorgesehen“, heißt es in einer Aussendung der Unternehmens.

©KFC Rund 180 Sitzplätze bietet der neue KFC-Standort in der Grazer Innenstadt.

Limited Editions mit Dragon Ball Z

Parallel zur Eröffnung startet KFC eine Limited Edition in Kooperation mit dem Kult-Anime Dragon Ball Z. Inspiriert von Son Goku und seinen Freunden bringt KFC japanisch angehauchte Geschmackserlebnisse nach Österreich – darunter den Teriyaki Katsu Sando (EUR 6,49), den Teriyaki Bucket (EUR 10,19) und die ikonischen Dragon Balls (EUR 3,79 für 7 Stück).

22. KFC-Filiale in Österreich

„Graz wird die Heimat des 22. KFC-Restaurants in Österreich. Dieser Meilenstein spiegelt das Engagement, die Professionalität und die Teamarbeit in unserer gesamten Organisation wieder. Queensway Europe ist ein stolzes, familiengeführtes Unternehmen, das die Marke KFC nach Österreich und in die Slowakei gebracht hat und seit über 20 Jahren in beiden Ländern als Franchisepartner tätig ist. Unsere Unternehmenskultur basiert auf langfristigen Werten, die prägen, wie wir arbeiten. Wir glauben an die Kraft der Zusammenarbeit, hinterfragen alles, bringen Freude und Leidenschaft in das, was wir tun, und setzen auf Freundlichkeit, Respekt und Empathie als Grundlage unseres Erfolgs.“ sagt Rudolf Hacker, Geschäftsführer von Queensway Europe. Agnieszka Imsirović, Head of Marketing & Supply Chain für KFC Österreich & Slowakei bei Queensway, ergänzt: „Kunden in Graz können sich nun auf unsere Bestseller wie die Original Nuggets, den knusprigen Big Cheese Burger, den legendären Twister oder den schnell zum Favoriten gewordenen Qurrito Gold freuen. Und Ende November erwartet Anime-Fans ein besonderes Dragon Ball Z Themen-Event, das für ultimativen Genuss in unseren Restaurants sorgen wird.“