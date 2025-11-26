Eiskrippe im Landhaushof: Erste Einblicke in das 34-Tonnen-Kunstwerk

Auch 2025 entsteht wieder ein neues, eindrucksvolles Kunstwerk aus kristallklarem Eis im Grazer Landhaushof – gestaltet vom renommierten finnischen Eiskünstler Kimmo Frosti und seinem Team. Die offizielle Eröffnung der Eiskrippe inklusive stimmungsvoller Beleuchtung erfolgt am Samstag, dem 29. November um ca. 17 Uhr.

„Der Advent gilt mittlerweile zurecht als 5. Jahreszeit in der Erlebnisregion Graz“

Die Umsetzung der Eiskrippe erfolgt erneut in enger Kooperation zwischen der Holding Graz und dem Tourismusverband Region Graz, der bereits im Vorjahr einen wesentlichen Beitrag zur Realisierung der Krippe geleistet hat. Heuer unterstützt der Tourismusverband das gesamte Advent-Programm vermehrt mit finanziellen Mitteln. „Der Advent gilt mittlerweile zurecht als 5. Jahreszeit in der Erlebnisregion Graz. Daher ist es dem Tourismusverband Region Graz sehr wichtig, Highlights wie die Eiskrippe, die Winterwelt, LUMAGICA, das Silvesterspektakel oder die Adventbim zu unterstützen und mit gezielten Kampagnen überregional sichtbar zu machen. Ob größter Reisepodcast in Deutschland, TV-Präsenz, digitale Plakatkampagnen oder Print- und Onlinemaßnahmen – wir nutzen die gesamte Bandbreite wirkungsvoller Kommunikation“, erläutern Sylvia Loidolt, Vorsitzende, und Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Region Graz.

Eisblöcke bringen 34 Tonnen auf die Wage

Insgesamt verarbeitet das siebenköpfige Team für die Eiskrippe rund 180 kleine und 12 große Eisblöcke, was einem Gesamtgewicht von etwa 34 Tonnen entspricht. Die Installation misst 6 mal 3 Meter in der Grundfläche und erreicht eine imposante Gesamthöhe von bis zu fünf Metern. Das Setup umfasst eine doppelte Rückwand – verstärkt, um den Witterungsbedingungen besser standzuhalten – sowie drei Figuren- und Tiersets, die während der Adventzeit regelmäßig ausgetauscht werden. Die Eiskrippe ist seit einigen Jahren auch ein Beispiel dafür, wie Tradition und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können: Bei der Produktion der Eisblöcke wird RO-gereinigtes Wasser verwendet, die an der Umsetzung beteiligten Eisfabriken setzen dabei auf Wasser-, Wind- und Sonnenkraft. Die benötigten Eisblockmaschinen verbrauchen dabei nicht mehr Energie als handelsübliche Haushaltsgefriergeräte. Auch die Lagereisspeicher nutzen Solar- und Windenergie. „Die Eiskrippe ist für viele Besucher:innen ein stimmungsvoller Fixpunkt im Advent und zählt sicherlich zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten im umfangreichen Programm. Die heurige Eiskrippe vereint bewährte Elemente mit neuen Akzenten – wir laden alle ein, die Krippe aus kristallklarem Eis heuer neu zu erleben“, ergänzt Advent-Organisatorin Verena Hölzlsauer (Holding Graz).

Eiskrippe als „kulturelles Aushängeschild des Grazer Advents“

„Die Eiskrippe im Landhaushof ist seit 1996 ein kulturelles Aushängeschild des Grazer Advents und zählt mit jährlich mehr als 160.000 Besucher:innen zu den beliebtesten Attraktionen der Vorweihnachtszeit“, betont Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner. „Ich freue mich, dass wir diese besondere Tradition dank der guten Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Region Graz auch heuer fortsetzen können.“ Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sagt: „Die Eiskrippe im Landhaushof ist seit drei Jahrzehnten ein Wahrzeichen des steirischen Advents. Für viele Besucherinnen und Besucher gehört sie ganz selbstverständlich zum Rundgang durch die Grazer Christkindlmärkte dazu. Viele Jahre konnte ich von meinem Arbeitsplatz aus beobachten, wie Menschen den Landhaushof betreten, innehalten und inmitten der oft hektischen Adventzeit für einen Moment zur Ruhe kommen, während sie dieses besondere Kunstwerk bestaunen. Bräuche wie die Eiskrippe zeigen uns, was uns als Gemeinschaft verbindet. Gehen wir gemeinsam in eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 16:09 Uhr aktualisiert