Neue Wende im Fall Stefanie P. (32): Zwei weitere Festnahmen folgen

Seit dem 23. November wird 32-jährige Stefanie P. aus Graz vermisst. Die bekannte Visagistin war mit einer Freundin fortgegangen und wirkte laut Umfeld unauffällig und gut gelaunt. Später in der Nacht schickte sie eine letzte SMS: Sie sei gut angekommen. Danach brach der Kontakt abrupt ab. Keine Anrufe, keine Nachrichten, 5 Minuten berichtete. Familie und Freunde sind in großer Sorge. Die Meldungen zur Abgängigkeit der 32-Jährigen wurden in den sozialen Medien vielfach geteilt. „Jeder, der sie kennt, aber auch nicht kennt, macht sich Sorgen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf und bete einfach, dass sie wohlauf ist und bald gefunden wird“, so ein Freund der Vermissten im Gespräch mit 5 Minuten.

Ex-Freund im Visier der Justiz

Die folgenden Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der 31-jährige Ex-Freund der Frau mit deren Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte. Darüber informierte die Polizei am Mittwoch. Der Mann dürfte mehrfach mit seinem Auto nach Slowenien ausgereist sein. Er war für die ermittelnden Polizisten nicht erreichbar. Montagabend, 24. November, teilte die slowenische Polizei mit, dass am Parkplatz eines Casinos in Grenznähe ein Auto in Brand geraten sei. Dabei handelte es sich um das Auto des 31-Jährigen. Der Mann wurde in unmittelbarer Nähe des brennenden Wagens angetroffen und von der slowenischen Polizei festgenommen. „Eine Auslieferung nach Österreich wurde beantragt. Der Aufenthalt der abgängigen 31-Jährigen ist nach wie vor unbekannt. Weitere Erhebungen durch Beamte des Landeskriminalamts Steiermark laufen“, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Zwei weiteren Festnahmen

Am Mittwoch durchsuchten slowenische Ermittler das Wohnhaus seiner Großmutter und suchten zudem Wälder entlang der Grenze zur Steiermark ab. Dann folgte die nächste überraschende Wendung: zwei weitere Personen wurden festgenommen, wie Arnulf Rumpold von der Staatsanwaltschaft der Kronen Zeitung bestätigt. Es soll sich dabei um den Bruder sowie den Stiefvater des Ex-Freundes handeln. Sie stehen im Verdacht, im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Grazerin zu stehen. Ein Anrainer berichtete zudem, den verdächtigen Ex-Freund zum Zeitpunkt des Verschwindens im Stiegenhaus des Wohngebäudes in der Hochsteingasse gesehen zu haben. Die Ermittler des Landeskriminalamtes arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung des Falls. Auf Anfrage von 5 Minuten heißt es von der Polizei: „Wir stehen in laufendem Kontakt mit den slowenischen Behörden und für uns ist das Wichtigste, dass die Frau gefunden wird.“