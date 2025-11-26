Abfahrt zur A9 übersehen: Auto landet in Böschung

Am heutigen Mittwoch, dem 26. November 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Friesach-Wörth gegen 11 Uhr zu einen Verkehrsunfall auf der B67 (Höhe Auffahrt A9) in Graz-Umgebung alarmiert.

Aus noch ungeklärter Ursache übersah ein Autofahrer am Mittwochvormittag die Abfahrt der Autobahn und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Böschung zum Stehen. „Der Fahrer wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und vom bereits anwesenden Roten Kreuz versorgt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Friesach-Wörth, welche die Absicherung und Reinigung der Straße übernahm. Neben Feuerwehr und Rettung standen auch die Polizei, ein Abschleppunternehmen und die Asfinag im Einsatz.