Christbaum im Grazer Burggarten wurde feierlich illuminiert

Der wie jedes Jahr aus St. Johann ob Hohenburg (Gemeinde Söding-St. Johann) stammende Christbaum wurde wieder von der Steiermärkischen Landarbeiterkammer gespendet. Die kunstvolle Lichtinstallation stammt von Berufsschülern der Berufsschule für Elektriker in Eibiswald.

Politische Spitze unterstrich die Symbolkraft

„Die vorweihnachtliche Stimmung ist bereits überall zu spüren, die Adventzeit beginnt. Es ist die Zeit der Besinnung, der Vorfreude und der schönen Momente, die uns – so wie heute – gemeinsam näher zusammenbringen soll. Die Illuminierung, die wir heute gemeinsam erleben dürfen, ist weit mehr als nur ein schöner Anblick. Sie ist ein Symbol dafür, wie wir miteinander verbunden sind, durch Engagement, Zusammenhalt und die Freude an unserer gemeinsamen Arbeit für die Steiermark”, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek in seinen Begrüßungsworten. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom unterstrich: „Die traditionelle ‚Illuminierung‘ des Christbaums ist ein sichtbares Zeichen, dass die Weihnachtszeit in der Grazer Burg angekommen ist. Damit geben wir unseren traditionellen christlichen Werten am Regierungssitz der Steiermark einen prominenten Platz und läuten die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Gleichzeitig bietet sich so wieder eine schöne Gelegenheit, den Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes Steiermark sowie jenen im Ruhestand zu pflegen. Denn das Land Steiermark kann seine Aufgaben nur erfüllen, weil es auf viele hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen kann. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken.”

Feierliche Illuminierung

Feierlich umrahmt wurde die Illuminierung vom Landesbedienstetenchor Steiermark und von Kindern des LUV-Kindergartens. „Ich möchte mich bei allen Beteiligten für das Gelingen des schönen Festakts bedanken. Ebenso gilt mein Dank allen aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes Steiermark für ihren Einsatz und allen im Ruhestand befindlichen möchte ich meine Wertschätzung aussprechen. Ich wünsche uns allen eine ruhige und besinnliche Adventzeit”, betonte LH Mario Kunasek, der neben LH-Stv. Manuela Khom auch den Präsidenten der Steiermärkischen Landarbeiterkammer, Eduard Zentner, den Obmann der Landespersonalvertretung Georg Pessler sowie ehemalige Landesmitarbeiter begrüßte, die alljährlich vor Weihnachten vom Landesbedienstetenunterstützungsverein (LUV) zu einem vorweihnachtlichen Beisammensein eingeladen werden.