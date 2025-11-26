Schutz vor Unwettern: Südflug übernimmt Hagelabwehr

Graz setzt weiter auf professionelle Hagelabwehr und hat das Vergabeverfahren für die kommenden Jahre erfolgreich abgeschlossen. Den Zuschlag erhielt die Südflug GmbH.

Die Stadt Graz hat das Vergabeverfahren für aktive Hagelabwehrmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen. Ziel ist es, das Stadtgebiet auch in den kommenden Jahren bestmöglich vor Hagelschäden zu schützen: Die Südflug GmbH konnte mit einem qualitativ hochwertigen und wirtschaftlich attraktiven Angebot überzeugen.

Bewertung erfolgte nach Bestbieterprinzip

Die Direktvergabe erfolgte nach einem transparenten Verfahren gemäß Bundesvergabegesetz. Bewertet wurde nach dem Bestbieterprinzip: Neben dem Preis spielten qualitative Aspekte wie ein schlüssiges Umsetzungskonzept inklusive Sicherheitsaspekte, die Fachkenntnisse des Schlüsselpersonals sowie spezifische Umweltkriterien eine wesentliche Rolle. Alle Zuschlagskriterien wurden im Vorfeld von einer unabhängigen externen Kommission bestehend aus Experten der Karl- Franzens-Universität im Fachbereich Meteorologie und der behördlichen Luftfahrtagentur in Wien (Austro Control) klar definiert und den Bietern vorab kommuniziert. Die Zuschlagsentscheidung erfolgte nach einer fachlichen Bewertung durch die externe Expertenkommission aufgrund der eingereichten Unterlagen und eines Hearings der Bewerber. Der Auftrag wird für zwei Jahre vergeben, mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.