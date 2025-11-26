Von Stefanie P. fehlt weiterhin jede Spur: Suche wird fortgesetzt

Der Fall der vermissten 32-jährigen Influencerin Stefanie P. aus Graz hält aktuell ganz Österreich in Atem. Suchaktionen verliefen bis dato negativ, heißt es von der Polizei. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren.

Am Sonntag, dem 23. November wurde 32-jährige Stefanie P. aus Graz als vermisst gemeldet. Die bekannte Visagistin war am Abend zuvor mit einer Freundin fortgegangen und wirkte laut Umfeld unauffällig und gut gelaunt. Sie teilten sich nach der Weihnachtsfeier ein Taxi. Später in der Nacht schickte sie eine letzte Nachricht: Sie sei gut angekommen, hieß es in der SMS. Danach brach der Kontakt abrupt ab, 5 Minuten berichtete. Am Montag startete die bundesweite Suche. Ermittlungen folgten, eine Bluttat wurde vermutet.

Zu Termin nicht erschienen, Freunde wurden stutzig

„Wir wussten sofort, dass etwas nicht stimmt“, so eine Freundin von der vermissten Stefanie P. im Gespräch mit 5 Minuten über die vergangenen Tage. Einen Tag nach dem Verschwinden hätte die Influencerin sogar noch einen Termin mit ihr gehabt und selbst heute, wenige Tage nach ihrem Verschwinden, steht Stefanies Name in ihrem Kalender. „Es ist ein Schock. Wir haben anhand zweier Dinge sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt: Sie ist zu einem wichtigen Termin nicht erschienen und sie hätte niemals ihren Hund allein gelassen.“ Für die Freunde der Vermissten war dies sofort ein Warnsignal.

Ex-Freund im Verdacht

Am Mittwoch informierte die Polizei dann über die Festnahme des Ex-Freundes (31) der Grazerin. Der Mann dürfte mehrfach mit seinem Auto nach Slowenien ausgereist sein. Montagabend teilte die slowenische Polizei mit, dass am Parkplatz eines Casinos in Grenznähe ein Auto in Brand geraten sei. Dabei handelte es sich um das Auto des 31-Jährigen. Der Mann wurde in unmittelbarer Nähe des brennenden Wagens angetroffen und anschließend von den slowenischen Beamten festgenommen. Mehr dazu hier: Neue Details im Fall der vermissten Stefanie P.: Ex-Freund im Verdacht.

Zwei weitere Festnahmen folgten

Im Laufe des Mittwochs folgten zwei weitere Festnahmen. Dies bestätigt die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten. Weiter hieß es von einem Polizei-Sprecher: „Es gab zwei weitere Festnahmen in Österreich, über die Personen kann ich aktuell noch nichts Näheres sagen. Sie befinden sich in Polizeigewahrsam, die Einvernahmen laufen. Die Spurensicherung am PKW hat keine Hinweise auf den Verbleib der Abgängigen ergeben. In Slowenien laufen aktuell Ermittlungen und wir stehen in intensivem Kontakt mit den slowenischen Behörden.“ Laut Staatsanwaltschaft und Polizei handelt es sich um zwei männliche Personen aus dem näheren familiären Umfeld. Die Festgenommenen befinden sich in Polizeigewahrsam und werden einvernommen.

Suchaktionen verliefen bis dato negativ

Die Spurensicherung am Wagen des Exfreundes ergaben keine Hinweise auf den Verbleib der Abgängigen. „Die Erhebungen werden in Slowenien aber auch in Österreich geführt, es besteht ein intensiver Austausch der beiden Behörden. Durchgeführte Suchaktionen in Slowenien verliefen bis dato negativ, diese werden morgen fortgesetzt“, informiert die Polizei am Mittwochabend. Zudem wurden Gerüchte laut, dass die Abgängige in Slowenien aufgefunden worden sei. Dazu wird klar Stellung genommen. „Die steirische Polizei kann dieses Gerücht nicht bestätigen.“

„Sie ist ein offener, herzlicher, sozialer Mensch“

Knapp fünftausend Mal wurde der Aufruf vom Gemeinnützigen Verein „Österreich findet euch“ in Österreich über Facebook geteilt. Ihren Freunden beschreiben 32-Jährige als Frohnatur mit offener und herzlicher Art sowie einem professionellem Auftreten. „Sie ist ein offener, herzlicher, sozialer Mensch“, so beschrieb sie ein Freund im Gespräch mit 5 Minuten. Eine enge Freundin, welche die Visagistin vor rund einem Jahr beruflich kennenlernte, erzählte über sie: „Sie ist ein unglaublich lieber Mensch, beruflich stets professionell und immer herzlich.“