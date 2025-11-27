„Miete zu hoch“: Benetton verabschiedet sich aus der Grazer City

Graz City erlebt gerade einen sichtbaren Wandel, neue Mieter ziehen ein, ehemalige Leerflächen werden wieder belebt. Umso überraschender kommt nun die Nachricht: Die Benetton-Filiale in der Herrengasse sperrt mit Jahresende zu.

Nach Monaten, in denen in der Grazer Innenstadt wieder Aufbruchsstimmung herrschte, trifft die City nun ein Rückschlag, mit dem kaum jemand gerechnet hatte. Ausgerechnet die Benetton-Filiale an der prominenten Ecke Herrengasse/Hans-Sachs-Gasse schließt mit Jahresende. Das bestätigte Franchisenehmer Thomas Wimpissinger in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Während zuletzt große Handelsflächen erfolgreich neu vergeben wurden, so unter anderem die ehemaligen H&M-Räume, in die ab Sommer 2026 Thalia einzieht, 5 Minuten hat berichtet, kommt diese Entscheidung völlig überraschend.

„Die Miete war für mich zu hoch“

Wimpissinger, der über seine Riocco-GmbH auch zwei Benetton-Shops in Wien führt, beschreibt die Lage offen: „Die Miete war für mich zu hoch.“ Er habe versucht, innerhalb der Innenstadt eine alternative Fläche zu finden. Ein Umzug schien sogar bereits fix, letztlich scheiterte er aber. Die Entscheidung zur Schließung sei ihm schwergefallen, betont er. Auch die Diözese Graz-Seckau, Miteigentümerin der Immobilie, bestätigt den nahenden Abschied. Der Mietvertrag sei fristgerecht gekündigt worden, nach den Räumungsarbeiten werde Benetton Ende Jänner endgültig ausziehen. „Wir suchen einen Nachmieter“, heißt es aus der Diözese.