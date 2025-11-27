Uhrturm, Burggarten, Countdown: Graz rätselt über „The Big Shift“

Seit November tauchen in der Stadt mysteriöse Botschaften, Countdown-Projektionen und grelle Visuals auf. Hinter dem Namen „The Big Shift“ steckt eine bisher unbekannte Kampagne und in 16 Tagen soll das Geheimnis gelüftet werden.

Viele Leser haben sich in den vergangenen Tagen bei 5 Minuten gemeldet und gefragt: Was steckt hinter „The Big Shift“? Fest steht: In Graz läuft seit einigen Wochen eine der auffälligsten und wohl geheimnisvollsten Marketingaktionen des Jahres.

Erster Hinweis: Ein Post am 9. November

Alles begann am 9. November: Ein Social-Media-Posting mit den Worten „Du warst nie weit weg“ tauchte auf, ohne Erklärung, ohne Absender, ohne Kontext. Schnell folgten die ersten Spekulationen: Handelt es sich um eine Kunstaktion? Eine neue Marke? Ein städtisches Projekt? Am vergangenen Wochenende erreichte das Rätsel die breite Öffentlichkeit: Der Grazer Uhrturm wurde mit grellen Visuals und einer klaren Botschaft angestrahlt: „THE BIG SHIFT“, dazu ein Countdown. Die Lichtinstallation sorgte sowohl online als auch vor Ort für Staunen und für viele Fragezeichen. Was kommt auf Graz zu?

Neue Hinweise im Burggarten

Nur wenige Tag später die nächste Überraschung: Im Grazer Burggarten tauchten erneut Projektionen und Schriftzüge auf. Diesmal mit rätselhaften Botschaften wie: „Du bist schon fast da“ und „Ferne ist eine Illusion.“ Und wieder: ein Countdown. Mit Stand heute, dem 27. November: Noch 16 Tagen. 5 Minuten hat bereits am 25. November bei den Verantwortlichen nachgefragt. Die Antwort kam knapp, aber deutlich: „Danke für die Kontaktaufnahme. Wir sind thebigshift und wollen Graz vorbereiten. Morgen (Anm. Burggarten-Aktion) gibt es eine weitere Aktion. Dann erfährst du mehr.“ Mehr war nicht herauszubekommen. Kein Name, kein Absender, keine konkrete Information. Nur das Versprechen: Die nächste Aktion kommt.

In 16 Tagen wissen wir mehr

Bis dahin bleibt Graz im Dunkeln oder besser gesagt: im grellen Schein der Projektionen. Egal, wer dahintersteckt: Die Kampagne hat eines bereits geschafft, sie lässt ganz Graz darüber sprechen.