Feuerwache Ost eröffnet: Neues Kapitel für Grazer Berufsfeuerwehr

Nach intensiven Bauarbeiten ist es so weit: Die neue Feuerwache Ost am Dietrichsteinplatz wurde feierlich eröffnet. Sie ersetzt die in die Jahre gekommene alte Wache und verbessert künftig Einsatzwege im Grazer Osten erheblich.

Was vor wenigen Tagen noch Vorbereitung war, ist jetzt Realität: Die neue Feuerwache Ost wurde am 25. November feierlich eröffnet, im Beisein zahlreicher Ehrengäste, Vertreter der Stadtregierung, Einsatzorganisationen und aller am Projekt Beteiligten. Für die Grazer Berufsfeuerwehr beginnt damit ein neues Kapitel in ihrer über 100-jährigen Geschichte am Dietrichsteinplatz. Bereits im Vorfeld hatte die Feuerwehr bestätigt, dass der Umzug unmittelbar bevorsteht. Die Bauarbeiten starteten 2024 mit dem Abbruch der alten Wache, gefolgt vom offiziellen Baubeginn im Juli desselben Jahres. Nun ist aus der Baustelle ein moderner Sicherheitsstandort geworden, der den steigenden Anforderungen einer wachsenden Stadt gerecht werden soll. Zum Start werden 14 Kollegen stationiert, die zwei Löschgruppenfahrzeuge und eine Drehleiter besetzen. Am 29. November geht die Wache dann in den Vollbetrieb über.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Bei der feierlichen Eröffnung.

„Mehr Schlagkraft für Graz“

Stadtrat Manfred Eber betont die Bedeutung des Neubaus: „Mit der neuen Feuerwache Ost wird die Schlagkraft der Feuerwehr ausgebaut und die Sicherheit für die Grazer Bevölkerung erhöht.“ Er dankt den Einsatzkräften und hebt die Bedeutung moderner Arbeitsbedingungen hervor. Auch Brandoberkommissär Philipp Goldner spricht von einem starken Signal für die Zukunft: „Mit der neuen Feuerwache Ost konnte ein wesentlicher Beitrag für eine zeitgemäße und zukunftsfähige Sicherheitsinfrastruktur geschaffen werden.“ Interim-Branddirektor Gernot Ranftl beschreibt die Wache als gelungenen Mix aus Funktionalität und Nachhaltigkeit: „Der Standort ermöglicht rasche Hilfe sowohl im innerstädtischen Bereich als auch in den östlichen Bezirken.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 13:02 Uhr aktualisiert