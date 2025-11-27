Moschee im Keller entdeckt: Behörde schreitet ein

In einem Mehrparteienhaus in Gries stießen Bewohner überraschend auf eine im Keller eingerichtete Moschee, ohne Information, ohne Genehmigung. Nach Beschwerden prüft nun die Bau- und Anlagenbehörde, ob die Nutzung zulässig ist.

Was Anrainer einer Wohnanlage in der Grazer Andrägasse im Bezirk Gries entdeckten, sorgte für Verwunderung: In einem als Lagerraum vermieteten Bereich im Keller war eine voll eingerichtete Moschee entstanden. Offiziell angemeldet oder angekündigt wurde der Gebetsraum nicht. Die Bewohner erfuhren erst davon, als ihnen in den Hausgängen immer mehr fremde Männer auffielen. Ein Bericht der Kleinen Zeitung schildert, wie Anwohner vor einigen Wochen zum ersten Mal bemerkten, dass sich im Haus ungewöhnlich viele Besucher mit Gebetsteppichen und langen Bärten bewegten. Als sie der Sache nachgingen, stellte sich heraus: Direkt neben den Kellerabteilen befand sich plötzlich die „Masjid al İhsan“.

Baubehörde: „Für diese Räume gibt es keine Moschee-Genehmigung“

Die Bau- und Anlagenbehörde reagierte nach den Beschwerden sofort. Ein Mitarbeiter sei bereits vor Ort gewesen, heißt es aus dem Büro von Stadtrat Manfred Eber (KPÖ).„Es wurde für diese Räume keine Moschee beantragt und die Nutzung gibt es auch nicht her.“ Auch der Besitzer des Lagerraums wurde informiert. Er soll laut Berichten selbst überrascht gewesen sein: Vermietet wurden die Flächen ausdrücklich als Lagerräume, nicht als Gebetsstätte. Wie es weitergeht, hängt nun von der behördlichen Prüfung und einer möglichen Untersagung der Nutzung ab.