Wechsel im Bezirksvorstand: Ulrich Pichler tritt in Andritz an

Ulrich Pichler, Bezirksrat der Grazer Grünen, wird sich im Jänner der Wahl zum Bezirksvorsteher in Andritz stellen. Der Wechsel von SPÖ zu Grün ist im Koalitionsübereinkommen auf Bezirksebene festgeschrieben.

Doris Kampus, SPÖ-Spitzenkandidatin und Landtagsabgeordnete, verliert im Jänner die Führung des Bezirks Andritz an die Grünen. Der Grund dafür liegt in einer internen Vereinbarung der Koalitionspartner: Für Andritz wurde ein rotierendes Modell beschlossen, bei dem die Bezirksvorstehung jährlich zwischen Grünen, KPÖ und SPÖ wechselt. Doris Kampus hat den für ihre Partei vorgesehenen Zeitraum nun beendet, sodass nun wieder die Grünen an der Reihe sind.

Ulrich Pichler (Grüne) soll als Bezirksvorsteher gewählt werden

Der Grüne Bezirksvertreter Ulrich Pichler setzt in seiner künftigen Arbeit auf eine breite Definition von Lebensqualität. Dazu gehören sichere Wege und lebendige öffentlichen Räumen bis hin zu sozialen und kulturellen Impulsen, die den Bezirk stärken. „In Andritz geht viel weiter und wir können gemeinsam noch mehr daraus machen“, sagt Pichler. „Der Andritzer Hauptplatz ist in den letzten Jahren aufgelebt, auch durch kulturelle Initiativen und Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringen. Lebensqualität heißt für mich Orte zu schaffen, an denen Familien, ältere Menschen und alle, die hier leben oder arbeiten, Unterstützung und Gemeinschaft finden.“

Was Pichler für Andritz plant

Pichler betont, dass Andritz bereits heute viel biete, diese Stärken durch ein aktiveres Ortszentrum, gute Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen sowie soziale Angebote, die niemanden zurücklassen, weiter ausgebaut werden sollen. „Mir ist wichtig zuzuhören, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und Schritt für Schritt zu zeigen, was wir in Andritz weiterbringen können“, so Pichler.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 15:04 Uhr aktualisiert