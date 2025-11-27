„The Big Shift“: Bald fällt der Vorhang, führt die Spur zur Koralmbahn?

Seit 9. November sorgt eine mysteriöse Kampagne namens „The Big Shift“ in Graz für Rätselraten. Grelle Projektionen, Countdown-Timer und rätselhafte Botschaften tauchten am Uhrturm und im Burggarten auf, 5 Minuten hat berichtet. Offizielle Auskünfte bleiben spärlich, die Verantwortlichen kündigten nur an, dass das Geheimnis bald gelüftet werde. Nun meldete sich ein 5 Minuten Leser und gab Hinweise, dass die Aktion auf eine dritte und finale Inszenierung morgen, dem 28. November, in der Grazer Innenstadt zusteuert. Vieles deutet darauf hin, dass der Countdown mit dem Start der Koralmbahn zusammenfallen könnte.

Letzte Phase der Kampagne beginnt

Nach Wochen voller Rätselmeldungen, Neonprojektionen und rätselhaften Botschaften dürfte die mysteriöse Inszenierung „The Big Shift“ morgen ihren Höhepunkt erreichen. Das bestätigt ein Leser, der sich bei 5 Minuten meldete und angibt, Einblick in die Vorbereitung zu haben. Er sagt: „Die Aktion läuft seit dem Frühling in Planung. Morgen kommt das große Finale.“ Mehr wollte er nicht preisgeben, doch die Andeutungen passen zu einem immer naheliegenderen Verdacht. Rechnet man den Countdown von „The Big Shift“ zurück, landet man exakt beim Startdatum der Koralmbahn, einem der größten Infrastrukturprojekte der Region. Dass die Kampagne mit grellen Visuals am Uhrturm begann und sich anschließend mitten in die Stadt verlagerte, deutet darauf hin, dass die Botschaft möglichst viele Menschen erreichen soll. Die Koralmbahn wäre dafür ein logischer Hintergrund: ein Projekt, das die Region verändert, Wege verkürzt und neue Möglichkeiten schafft. Genau das suggerieren auch die bisherigen Botschaften: „Du warst nie weit weg oder Ferne ist eine Illusion und Du bist schon fast da.“

Was morgen passieren soll

Laut Leserhinweis sei die Aktion auf drei Teile ausgelegt: Uhrturm, Burggarten und nun ein finaler Standort in der Grazer Innenstadt. Eines hat „The Big Shift“ jetzt schon erreicht: Die Kampagne hat die Stadt im Griff. Überall wird gerätselt, diskutiert und spekuliert. Ob Kunst, Politik, Start-up oder doch ein Mega-Infrastrukturprojekt, Graz wartet gespannt auf die Auflösung.