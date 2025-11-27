Benetton-Aus: „Jede geschlossene Tür ist ein verlorener Arbeitsplatz“

Wie heute bekannt wurde, schließt die Benetton-Filiale in der Grazer Herrengasse ihre Türen. Dies bestätigt für NEOS-Fraktionsvorsitzenden Philipp Pointner einmal mehr, wie dramatisch sich die Lage der Innenstadt in den letzten Monaten und Jahren zugespitzt hat: „Jede geschlossene Tür in der Innenstadt ist ein verlorener Arbeitsplatz. Und jeder verlorene Arbeitsplatz ist ein Stück weniger Leben in dieser Stadt.“

NEOS fordern wirksame Maßnahmen

Für die Grazer NEOS zeigt der Fall Benetton auch, dass Graz endlich eine Politik brauche, die nicht zuschaut, sondern anpackt, wie in einer Aussendung der Pinken betont wird. „Die Stadtregierung verwaltet den Niedergang. Wir gestalten den Aufschwung“, so Pointner. Weiters wird kritisiert: Während Unternehmer:innen mit hohen Mieten, sinkender Frequenz und wachsendem Online-Druck kämpfen, reagiere die Koalition aus KPÖ, GRÜNEN und SPÖ weiterhin „mit Konferenzen und Konzeptpapieren, statt endlich wirksame Maßnahmen umzusetzen“. NEOS erneuern daher ihre Forderung nach echten Reformen und einem konkreten Maßnahmenpaket, das sofort Wirkung entfalten kann.