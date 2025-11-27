Auch ÖVP und SPÖ verzichten auf Nachforderungen der Parteienförderung

Im Jahr 2013 wurde in Graz die Parteienförderung um rund 50 Prozent angehoben, gegen die Stimmen von KPÖ, Grünen und Piraten. Kurz darauf führte das Land Steiermark eine Obergrenze von 5,45 Euro pro Wahlberechtigtem ein. Als Reaktion richtete die Stadt Graz die sogenannte Klubförderung als Ersatz ein. Laut steirischem Recht muss diese Förderung jährlich an den Verbraucherpreisindex 2010 angepasst werden. Genau das ist in Graz jedoch über ein Jahrzehnt nicht passiert: Die Stadt zahlte konstant 5,45 Euro aus, obwohl die indexierte Mindestgrenze bereits seit 2019 darüber liegt. Daraus ergibt sich für 2014 bis 2025 ein möglicher Nachzahlungsbetrag von rund 840.000 Euro. Für 2025 wurde die Förderung erstmals korrekt festgelegt. Die Stadt informierte die Parteien nun über verschiedene Optionen – darunter auch den möglichen Verzicht auf Rückforderungen. Wofür sich NEOS, FPÖ, KPÖ und auch die Grünen entschieden haben, liest du hier: Geld aus Fehlberechnung: Grazer Parteien wollen keinen Cent zurück.

Auch SPÖ und ÖVP verzichten auf Nachforderungen

Auch die die Grazer SPÖ und die ÖVP haben dazu nun Stellung bezogen und verzichten auf Nachforderungen aus der gesetzlich vorgesehenen Parteienförderung. Beide Parteien wollen die Gelder für wichtige gesellschaftliche Projekte einsetzen. Während die ÖVP in Bildung, Jugendsport und Wirtschaft investiert, so fließt die Parteiförderung der SPÖ in den Sozialbereich.

SPÖ spendet 80.000 Euro an Antidiskriminierungsstelle

Die Grazer SPÖ plant, den ihr rechtlich zustehenden Betrag von rund 80.000 Euro nicht für Parteizwecke zu verwenden, sondern der Antidiskriminierungsstelle zukommen zu lassen. „Gerade im Sozialbereich gibt es großen Handlungsbedarf – doch ausgerechnet hier kürzt Landesrat Amesbauer. Deshalb werde ich dem Vorstand vorschlagen, den der SPÖ Graz rechtlich zustehenden Betrag von zumindest 80.000 Euro an die Antidiskriminierungsstelle zu spenden“, kündigt SPÖ-Graz-Vorsitzende Doris Kampus an. Die derzeitige Finanzlage der Grazer SPÖ sei nach den letzten Wahlergebnissen zwar angespannt, sagt Kampus offen: „Aber andere wichtige Institutionen sind noch schwerer betroffen, genau deshalb wollen wir gezielt bei wichtigen Projekten etwas weiterbringen – dort, wo Unterstützung jetzt besonders dringend gebraucht wird.“ Der Vorschlag wird bei der kommenden Vorstandssitzung am 1. Dezember eingebracht und dort zur Beschlussfassung vorgelegt.

Doris Kampus: „Wenn im Sozialbereich gekürzt wird, dürfen wir nicht zuschauen."

ÖVP investiert in Bildung, Jugendsport und Wirtschaft

Auch die ÖVP verzichtet auf die ihr zustehenden Nachforderungen in Höhe von rund 225.000 Euro. „Für uns als Volkspartei ist klar, dass wir diese unvorhergesehene Nachforderung nicht für die Parteikasse beanspruchen“, führt Stadtparteiobmann Stadtrat Kurt Hohensinner aus, „Wir wollen, dass dieses Geld bei jenen ankommt, die unter der Politik der Kahr-Schwentner-Koalition am meisten beschnitten wurden und zu leiden hatten.“ Die ÖVP plant, den Betrag nachweislich den Bereichen Bildung, Jugendsport und Wirtschaft zur Verfügung zu stellen, wobei in den kommenden Tagen mit der Finanzdirektion geklärt werden soll, wie dies technisch und organisatorisch umgesetzt werden kann.