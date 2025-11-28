Notbremse gezogen: 78-Jährige schwer verletzt

Die Grazerin war mit der Linie 1 unterwegs, als plötzlich jemand die Notbremse betätigte. Sie stürzte dabei und wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am Donnerstagmittag endete eine Straßenbahnfahrt in Graz (Steiermark) für eine Pensionistin im Krankenhaus. Die 78-jährige Grazerin stieg an der Haltestelle „Roseggerhaus“ in die Straßenbahn der Linie 1 in Richtung „Eggenberg/UKH“ ein. Sie stellte sich danach in die Nische vor dem Fahrkartenautomaten und soll sich dabei wohl mit mindestens einer Hand festgehalten haben.

Unbekannter betätigt Notbremse

Dann überschlugen sich die Ereignisse: „In der Annenstraße, zwischen den Haltestellen ‚Esperantoplatz/Arbeiterkammer‘ und ‚Hauptbahnhof‘, dürfte ein bislang Unbekannter die Notbremse unberechtigterweise betätigt haben“, heißt es seitens der Polizei. Dadurch stürzte die Grazerin und wurde schwer verletzt. Sie musste ins Unfallkrankenhaus Steiermark eingeliefert werden. Dort wird die Frau stationär behandelt.

Linie 1: Zeugen gesucht

Jetzt ermittelt die Verkehrsinspektion wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, heißt es weiter. Auch eine Spurensicherung der betätigten Notbremse sowie eine Sicherung des Videomaterials wurden bereits veranlasst. Die Polizei sucht zudem nach Zeugen, die Hinweise zu den genannten Geschehnissen in der Straßenbahn (Linie 1) geben können.