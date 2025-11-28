Fahrraddiebe in Graz gefasst, doch wem gehören die Fahrräder?

Bereits seit Monaten ermitteln Diebstahlsermittler im LKA Steiermark gegen eine Tätergruppe aus Rumänien. Sie steht im Verdacht, zahlreiche Fahrräder an öffentlichen Plätzen in Graz gestohlen zu haben. Die Fahrräder waren beispielsweise am Hauptbahnhof, am Hauptplatz, am Jakominiplatz, beim LKH Graz oder bei diversen P&R-Anlagen abgestellt gewesen und waren meist versperrt. Dabei brachen die Täter die Schlösser gewaltsam auf oder transportierten sie samt den Schlössern mit einem silberfärbigen Kastenwagen ab. Die gestohlenen Fahrräder dürften die Verdächtigen in der Folge nach Rumänien gebracht und dort gewinnbringend verkauft haben.

©LPD Steiermark Fahrräder wie dieses suchen ursprünglichen Besitzer.

Zahlreiche Fahrräder sichergestellt

Polizisten forschten die tatverdächtige Familie aus Graz nach einem Fahrraddiebstahl im Bereich des LKH Graz aus. Es handelt sich dabei um einen 45-jährigen Rumänen, dessen Lebensgefährtin (41) und zwei weitere Familienmitglieder. Bei Hausdurchsuchungen stellten Polizisten in der Folge zahlreiche Fahrräder sicher (siehe Link zu den Fotos). Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handeln dürfte. Die Tatverdächtigen selbst machten zur Herkunft der Fahrräder lediglich unglaubwürdige Angaben. Einen Nachweis für den käuflichen Erwerb der Räder konnten die Männer und Frauen jedenfalls nicht erbringen. Zudem konnte eines der sichergestellten Fahrräder bereits einer Straftat zugeordnet werden. Hinsichtlich der sichergestellten Fahrräder sucht die Polizei nun anhand veröffentlichter Bilder nach den rechtmäßigen Besitzern. Betroffene können sich unter 059133/60-3333 an das LKA Steiermark wenden. Zu den gestohlenen Räder: https://os5.mycloud.com/action/share/08854a61-852e-48da-ac6e-c03f6c3d7403.