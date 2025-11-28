Großer Öffi-Moment für die Stadt Graz: Neutorlinie geht auf Schiene

Nach zweieinhalb Jahren Umbau fährt ab Samstag erstmals wieder die Bim durch die Neutorgasse. Eröffnet wird mit einem großen Fest inklusive einer Autogrammstunde mit dem SK Sturm.

Am 29. November wird in Graz ein bedeutender Öffi-Meilenstein sichtbar: Die ersten Straßenbahnen fahren über die neue Neutorlinie, 5 Minuten hat berichtet. Neben den modernen Garnituren sind auch historische Straßenbahnen des Tramway Museums Graz unterwegs und der SK-Sturm lädt zu einer exklusiven Autogrammstunde. Beide Haltestellen – Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim und Bad zur Sonne/Stadtbibliothek – werden zur Bühne für Verteilaktionen mit kulinarischen Überraschungen und kleinen Goodies. Alle Fahrten sind kostenlos, denn an diesem Tag gilt ohnehin Freifahrt in allen Fahrzeugen der Graz Linien.

Das Programm im Überblick: Ganztägig: Historische Tram-Garnituren zwischen Laudongasse und Jakominiplatz

Info-Stände zur Neutorlinie an beiden Haltestellen

Regulärer Betrieb über die Linie 16 Verteilaktionen: 10–12 Uhr: Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim (stadtauswärts)

12–14 Uhr: Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim (stadteinwärts)

14–16 Uhr: Bad zur Sonne/Stadtbibliothek (stadtauswärts)

16–18 Uhr: Bad zur Sonne/Stadtbibliothek (stadteinwärts) Highlight: Autogrammstunde mit SK Sturm Graz

Haltestelle Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim (stadtauswärts)

Neues Kapitel für die Grazer Innenstadt

Mit der Neutorlinie startet ein weiteres großes Infrastrukturprojekt, das die Innenstadt entlasten und besser anbinden soll. Für viele Betriebe bedeutet das Ende der Baustelle vor allem eines: endlich wieder Alltag und hoffentlich mehr Frequenz.