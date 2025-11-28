AIDS-Hilfe Steiermark: Land streicht Betreuung, Stadt Graz sagt Hilfe zu

Seit Jahrzehnten ist die AIDS-Hilfe in der Steiermark ein fixer Bestandteil der Gesundheitsversorgung im Land: Aufklärung, Prävention, Beratung, Tests und psychosoziale Betreuung für Menschen mit HIV. Doch genau dieser letzte Baustein steht nun vor dem Aus. Mit Ende 2025 streicht das Land Steiermark die gesamte Förderung für die HIV-spezifische Sozialarbeit. „Ab 1. Jänner 2026 können wir die Betreuung von Menschen mit HIV nicht mehr anbieten“, bestätigt Geschäftsführer Manfred Rupp im Exklusivgespräch mit 5 Minuten. Die Finanzierungslücke konnte heuer noch über Rücklagen abgefedert werden, ab 2026 ist das unmöglich.

©Aids Hilfe Steiermark/Oliver Wolf Manfred Rupp im Gespräch mit 5 Minuten.

Steigende Nachfrage, sinkende Mittel

Dabei wachsen die Aufgaben: 2.737 HIV-Tests wurden 2024 durchgeführt, ein Plus von 15 Prozent. Auch die Zahl der STI-Tests steigt deutlich. Termine sind über Wochen ausgebucht, Workshops für 2025/26 komplett verplant. Rupp warnt vor den Folgen: „Unsere Arbeit ist ein unverzichtbarer Teil der Gesundheitslandschaft. Wenn niederschwellige Angebote verschwinden, bleiben Infektionen unentdeckt.“

©Stadt Graz/Foto Fischer Graz Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer sagt seine Unterstützung zu.

Land kürzt, Stadt bleibt Partner

Während die Landesregierung die Betreuung künftig nicht mehr finanziert, stellt die Stadt Graz klar: Die kommunale Förderung bleibt bestehen. „Die Landesregierung redet von Prävention und kürzt dann ausgerechnet dort. Das ist kurzsichtig und gefährlich“, sagt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) anlässlich des Welt-Aids-Tags am 1. Dezember. Die Streichungen seien kein Sparpaket, sondern eine Verlagerung des Problems: „Der Bedarf verschwindet nicht, er landet jetzt im ohnehin belasteten LKH.“ Krotzer betont, dass Graz trotz schwieriger Budgets Kurs hält: „Wir bleiben ein verlässlicher Partner, auch wenn sich das Land weiter zurückzieht.“ Aus dem Büro von Stadtrat Krotzer heißt es weiter: „Heuer hat die Förderung durch das Gesundheitsamt 25.000 Euro betragen, diese Summe ist auch für das kommende Jahr angedacht“. Formell soll dies nächstes Jahr im Stadtsenat beschlossen werden.