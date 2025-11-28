Drei Verletzte in Graz-Gries: Jetzt werden Zeugen gesucht

Gegen 16.50 Uhr war ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark am Donnerstag, dem 27. November, mit seinem Auto auf dem Eggenberger Gürtel in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Er war gerade dabei die Kreuzung Eggenberger Gürtel/Kärntner Straße/Lazarettgürtel/Lazarettgasse geradeaus zu überqueren. Im Fahrzeug befand sich noch eine 80-jährige Beifahrerin. Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf dem Lazarettgürtel in nördliche Richtung. Er wollte an der Kreuzung nach links in die Kärntner Straße einbiegen. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei der Kollision wurden alle drei Personen leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert. Beide Fahrzeuglenker gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, erbeten.