Christbaum am Grazer Griesplatz feierlich illuminiert

Eine beliebte Tradition, die auch heuer fortgesetzt wird: Mit einem kleineren Christbaum am Griesplatz wird für vorweihnachtliche Stimmung gesorgt. Dieser wurde gestern im Beisammen von Bürgermeisterin Elke Kahr illuminiert.

Die Rückmeldungen würden es zeigen: Der Christbaum am Griesplatz kommt gut an. Und so hält Bürgermeisterin Elke Kahr an der Tradition fest: Neben dem „großen“ Grazer Christbaum am Hauptplatz, wird zu Beginn der Adventzeit auch ein etwas kleineres Pendant am nahegelegenen Griesplatz illuminiert. Das war am gestrigen Abend, dem 27. November, der Fall. Gemeinsam mit Stadträtin Claudia Schönbacher, Bezirksvertreter, dem Pfarrer von St. Ändra, Alois Kölbl und Pater Christian aus Nigeria, fand eine besinnliche Feier rund um den Baum statt. Zu dessen Schmuck trug auch das Stadtteilzentrum Triester seinen Anteil bei – hübsche Päckchen wurden zwischen den Lichterketten platziert.

Besinnliche Stimmung am Grazer Griesplatz

Bürgermeisterin Kahr betonte die Bedeutung von Gemeinschaft: „So ein Weihnachtsbaum lädt zum Innehalten ein, er sorgt für Vorfreude und besinnliche Stimmung. Das wiederum verbindet, gerade auf einem Platz, den so viele Menschen unterschiedlichster Herkunft und Kultur frequentieren.“ Da konnte Pfarrer Kölbl in seinen Grußworten nur zustimmen: „Das Verbindende im Kleinen kann zu Großem wachsen.“