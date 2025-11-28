Grazer Spielstätten verzeichnen wieder Besucherrekorde in allen Häusern
Die Grazer Spielstätten blicken auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurück: Neue Rekordzahlen und ein stark besuchter „SOMMER AM BERG“ setzen klare Zeichen für den anhaltenden Publikumszuspruch in Graz.
Mit einem hoch erfolgreichen SOMMER AM BERG auf der Schloßbergbühne Kasematten und einem neuen Besucherrekord in allen Häusern – Orpheum Graz, Dom im Berg und Schlossbergbühne Kasematten – begehen die Grazer Spielstätten die aktuelle Saison 2025/26. So besuchten zwischen September 2024 und August 2025 225.755 Personen bei 509 Vorstellungen die Grazer Spielstätten, eine neue Höchstmarke seit der Saison 2023/24. „Dass wir die drei tollsten Locations von Graz bespielen dürfen, ist schon etwas Besonderes. Dass wir Shows aus fast allen Genres zeigen, ist quasi unsere DNA. Aber dass wir nach der Vorsaison wieder zwei Rekorde verbuchen können, ist unserem treuen Publikum zu verdanken.“, so Grazer Spielstätten-Geschäftsführer Bernhard Rinner.
SOMMER AM BERG bringt zweiten Rekord
„So viele wie noch nie zuvor“, das kann man auch über die Besucher-Zahlen der Schloßbergbühne Kasematten berichten. Auf der Spitze des Schloßberg spielte man beim „SOMMER AM BERG“ Pop, Rock, Kabarett, Orchestermusik, Gala-Veranstaltungen, Musical, Schlager und Electronic.
So waren es 87.644 Besucher:innen, die zwischen Mai und Ende August Veranstaltungen auf der Schloßbergbühne Kasematten besuchten. Nach der Vorsaison – 2023/24 – ein neuer Rekord. Besonders stark- und ausverkaufte Shows und vor allem Stehkonzerte tragen da ihres dazu bei: Kultband In Extremo, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, die Doppelshow des Jedermann Reloaded von Philipp Hochmair, die Sommeroper La Traviata, AUT of ORDA, das Metal On The Hill-Festival, Gernot & Stipsits, Faber, Musicalstars in Concert und viele mehr.
Ausblick – Diese Veranstaltungen warten auf euch
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich wieder eine sehr positive Prognose für die Grazer Spielstätten ab: 450 Vorstellungen in die Saison 2025/26 sind bereits fixiert oder fanden schon statt.
Kommende Highlights
- KANTINENBEATS HIPHOP. LIVE. – das brandneue Festival stellt ehrlichen und respektvollen
Hiphop ins Spotlight. Mit Yasmo & Die Klangkantine, EsRAP & Gasmac Gilmore, Nenda,
Monobrother und DJ David Scheid. – SA 29.11.2025, Dom im Berg
- LET’S SPEND THE NIGHT TOGETHER – die legendäre Benefizshow mit Josef Hader, Avec,
Lemo, Julian le Play, Candlelight Ficus u.v.m. SA 13.12.2025, Orpheum Graz
- MARCO POGO – Punkrock-Frontman, Ex-Parteichef und jetzt auch noch Kabarettist. Mit seinem zweiten Programm, „Lost & Found“ jetzt auf Tour. MI 21.01.2026, Orpheum Graz
- EDMUND – das erfolgreiche Austropop-Duo live am Schloßberg
SA 16.05.2026, Schloßbergbühne Kasematten
- HERBERT PIXNER PROJEKT – Nach einem Jahr Tourpause in Graz, ist der Maestro aus Südtirol wieder zurück. – DO 14. & FR 15.05.2026, Schloßbergbühne Kasematten
- CORE&MORE – Das neue Festival für alle die es laut mögen – SO 07.06.2026, Schloßbergbühne Kasematten