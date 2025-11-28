Grazer Spielstätten verzeichnen wieder Besucherrekorde in allen Häusern

Die Grazer Spielstätten blicken auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurück: Neue Rekordzahlen und ein stark besuchter „SOMMER AM BERG“ setzen klare Zeichen für den anhaltenden Publikumszuspruch in Graz.

Mit einem hoch erfolgreichen SOMMER AM BERG auf der Schloßbergbühne Kasematten und einem neuen Besucherrekord in allen Häusern – Orpheum Graz, Dom im Berg und Schlossbergbühne Kasematten – begehen die Grazer Spielstätten die aktuelle Saison 2025/26. So besuchten zwischen September 2024 und August 2025 225.755 Personen bei 509 Vorstellungen die Grazer Spielstätten, eine neue Höchstmarke seit der Saison 2023/24. „Dass wir die drei tollsten Locations von Graz bespielen dürfen, ist schon etwas Besonderes. Dass wir Shows aus fast allen Genres zeigen, ist quasi unsere DNA. Aber dass wir nach der Vorsaison wieder zwei Rekorde verbuchen können, ist unserem treuen Publikum zu verdanken.“, so Grazer Spielstätten-Geschäftsführer Bernhard Rinner.

SOMMER AM BERG bringt zweiten Rekord

„So viele wie noch nie zuvor“, das kann man auch über die Besucher-Zahlen der Schloßbergbühne Kasematten berichten. Auf der Spitze des Schloßberg spielte man beim „SOMMER AM BERG“ Pop, Rock, Kabarett, Orchestermusik, Gala-Veranstaltungen, Musical, Schlager und Electronic.

©Screenshot Die Rekordsaison 2024/25 im Vergleich zu den Vorjahren. In Hellgelb die *Corona-Saisonen 2019-2022.

So waren es 87.644 Besucher:innen, die zwischen Mai und Ende August Veranstaltungen auf der Schloßbergbühne Kasematten besuchten. Nach der Vorsaison – 2023/24 – ein neuer Rekord. Besonders stark- und ausverkaufte Shows und vor allem Stehkonzerte tragen da ihres dazu bei: Kultband In Extremo, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, die Doppelshow des Jedermann Reloaded von Philipp Hochmair, die Sommeroper La Traviata, AUT of ORDA, das Metal On The Hill-Festival, Gernot & Stipsits, Faber, Musicalstars in Concert und viele mehr.

Ausblick – Diese Veranstaltungen warten auf euch

Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich wieder eine sehr positive Prognose für die Grazer Spielstätten ab: 450 Vorstellungen in die Saison 2025/26 sind bereits fixiert oder fanden schon statt.