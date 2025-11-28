Neutorlinie geht live: Stadt freut sich, ÖVP spricht von „Fehlern“

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde die neue Neutorlinie am Freitag, dem 28. November, eröffnet, morgen gibt es hinsichtlich dieses wichtigen Ereignisses ein Fest für alle Besucher, 5 Minuten hat berichtet. Was im März 2023 als Großbaustelle zwischen Jakominiplatz und Annenstraße begann, wird nun zur neuen Verkehrsachse mitten durch die Grazer Innenstadt. Erstmals in der 150-jährigen Geschichte des Straßenbahnnetzes fahren Garnituren durch die Neutorgasse, ein Schritt, der die überlastete Herrengasse spürbar entlasten soll. Die Stadt spricht von einem Jahrhundertprojekt, das viele Bereiche gleichzeitig modernisiert hat: neue Gleise, eine statisch verstärkte und verbreiterte Tegetthoffbrücke, erneuerte Versorgungsleitungen für Wasser, Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation sowie breitere Wege für Fußgängerinnen, Fußgänger und Radfahrer. Die Neutorgasse wirkt heute offener, grüner und deutlich großzügiger gestaltet als vor dem Umbau.

Neuerungen und Entlastung

Mit der Inbetriebnahme werden die bisherigen Linien 6 und 7 als 16 und 17 über den Radetzkyspitz und die Neutorgasse geführt. Unter der Woche wechseln sich die Linien tagsüber ab, abends sowie an Wochenenden übernimmt die Linie 16 den Betrieb. Zwei neue Haltestellen; „Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim“ und „Bad zur Sonne/Stadtbibliothek“, öffnen den Stadtraum zusätzlich und sollen die Verbindung Richtung Hauptbahnhof beschleunigen. Auch aus der Politik kommt Lob. Vertreter von Bund, Land und Stadt sprechen von einem „historischen Moment“, von einem „neuen Kapitel im öffentlichen Verkehr“ und von einem Projekt, das gezeigt habe, „wie gut gemeinsame Planung funktionieren kann“. Die neue Strecke soll nicht nur die Innenstadt entlasten, sondern auch Basis für weitere Ausbauprojekte sein.

Reaktionen und Freude aus der Politik

Wolfgang Moitzi (Nationalratsabgeordneter, SPÖ): „Moderne Öffis sind kein Luxus, sondern Grundvoraussetzung für eine klimafitte Zukunft.“ Claudia Holzer (Verkehrslandesrätin, ÖVP): „Mit der Neutorlinie schlagen wir im steirischen Öffi-System ein fast historisches Kapitel auf.“ Elke Kahr (Bürgermeisterin, KPÖ): „Die Neutorlinie macht unsere Innenstadt besser erreichbar und entlastet die Herrengasse spürbar.“ Judith Schwentner (Vizebürgermeisterin, Die Grünen): „Die Neutorlinie ist ein Meilenstein, der die Innenstadt nachhaltig verändern wird.“Manfred Eber (Finanz- und Beteiligungsstadtrat, KPÖ): „Dieses Projekt stärkt den öffentlichen Verkehr und macht ihn für viele Menschen attraktiver.“ Doris Kampus (SPÖ-Vorsitzende Graz): „Die Neutorlinie verwandelt die Neutorgasse in einen echten Lebensraum mit mehr Platz und Qualität.“Bertram Werle (Stadtbaudirektor): „Dieses Jahrhundertprojekt zeigt, was möglich ist, wenn ein eingespieltes Team zusammenarbeitet.“Wolfgang Malik (CEO Holding Graz: „Die Neutorlinie bringt dem gesamten Neutorviertel deutlich mehr Lebensqualität.“ Mark Perz (Vorstand Holding Graz): „Die neue Strecke ist betriebsnotwendig, um die Innenstadt zu entlasten und mehr Kapazität zu schaffen.“

ÖVP: „Richtige Entscheidung, aber schlechte Umsetzung“

Doch die Eröffnung bleibt nicht unumstritten. Die ÖVP kritisiert die Umsetzung scharf. Zwar bezeichnet ÖVP-Obmann Kurt Hohensinner die Grundidee der Neutorlinie als „richtig und längst notwendig“, doch er spricht von einer Kette an Planungsfehlern, sowie Kommunikationsproblemen und verpassten Möglichkeiten. Hauptkritikpunkt ist die lange Bauzeit. Drei Jahre seien „nicht vermittelbar“, so die ÖVP und dies bei gleichzeitig unklaren Informationen für Betriebe und Anrainer. Auch bei Ampelschaltungen, Radwegen und Fußgängersicherheit sieht die ÖVP Korrekturbedarf. Hohensinner fordert daher ein grundsätzliches Umdenken bei künftigen Großprojekten.