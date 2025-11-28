„TU Graz 100“: Stipendien an hochtalentierte Studierende vergeben

Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und öffentlicher Hand fördert die TU Graz 13 neue Stipendiatinnen und Stipendiaten aus acht Ländern und investiert damit in die Zukunft des Standortes Steiermark.

In einem mehrstufigen Auswahlprozess haben sich 13 Studierende der TU Graz als besonders talentiert erwiesen und sich dadurch eine Förderung mit hochdotierten Stipendien gesichert. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am Campus Alte Technik am Mittwoch bekamen die sieben Stipendiatinnen und sechs Stipendiaten ihre Förderurkunden überreicht. Die Stipendien für Bachelorstudierende sind mit 4.000 Euro pro Studienjahr dotiert, die Masterstudierenden erhalten pro Studienjahr 8.000 Euro. Finanziert werden die Stipendien von Partneren aus Wirtschaft, Industrie und öffentlicher Hand. Deren Engagement ist ein starkes und wirkungsvolles Bekenntnis zum Bildungs- und Innovationsstandort Graz.

Spitzennachwuchs für den Standort Steiermark

„Unsere Stipendien sind ein wichtiges Instrument, um die größten Talente aus dem In- und Ausland für ein Studium an der TU Graz zu gewinnen und in der Folge den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Steiermark zu stärken“, sagt TU Graz-Rektor Horst Bischof. „Bei unseren Fördergeberinnen und Fördergebern bedanke ich mich sehr herzlich für ihr finanzielles Engagement und dafür, dass sie unseren Studierenden wertvolle Einblicke in ihre Unternehmen ermöglichen. Ich bin mir sicher, dass es sich als gute Investition erweisen wird.“

Mentoring und Einblicke in die wirtschaftliche Praxis

Die Stipendien sind an Leistungsnachweise geknüpft und laufen maximal zwei Jahre. Während dieser Zeit werden die Studierenden von wissenschaftlichen Fachmentor*innen an der TU Graz unterstützt. Durch die enge Bindung zu den Fördergebenden bekommen sie zudem wichtige Einblicke in die wirtschaftliche Praxis.