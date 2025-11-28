Neue Galerie Graz zeigt Ausstellungen für den Förderungspreis

Am 27. November wurden die Ausstellungen für den Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst und für den Kunstraum Steiermark in der Neuen Galerie Graz eröffnet und die Preisträgerinnen geehrt. Räumlich in direkter Nachbarschaft zueinander geben beide Ausstellungen einen dichten und informativen Überblick des gegenwärtigen Kunstschaffens von steirischen oder mit der Steiermark eng verbundenen Künstlern.

Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst 2025

Von seinen Anfängen bis heute fungiert der Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst als Seismograf der heimischen Kunstszene, indem dieses Format neben dem „Fördergedanken“ auch eine kontinuierliche Positionierungsarbeit zum Kunstschaffen steirischer oder eng mit der Steiermark verbundener Künstler*innen leistet und gewissermaßen ein Abbild der künstlerischen Vielfalt bietet. So begegnen uns auch heuer wieder neue, unbekannte Namen genauso sowie bereits etablierte und weithin bekannte Künstler*innen. Das Prozedere einer externen Juror*innen- und Kurator*innenschaft hat sich seit jeher bewährt. Es ist nicht nur dem Gebot der Objektivität geschuldet, sondern trägt auch zur internationalen Vernetzung zwischen der Steiermark und ihrer europäischen Nachbarn bei. Als Juror des aktuellen Förderungspreises sowie als Kurator der angeschlossenen Ausstellung in der Neuen Galerie Graz konnte der aus Budapest stammende Kunsthistoriker und Kunstkritiker Gábor Rieder gewonnen werden. Gábor Rieder verbrachte bereits im Jahr 2024 im Rahmen eines Residency-Programms des Landes Steiermark einige Wochen in Graz und hat sich schon im Zuge dessen mit der zeitgenössischen Kunst in der Steiermark vertraut gemacht. Seine Aufgabe bestand darin, aus 154 Einreichungen die Teilnehmer*innen der Ausstellung auszuwählen – woraus sich 11 Positionen ergeben haben – sowie daraus die Preisträger*innen zu benennen und die Zuteilung der Preise vorzunehmen.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek (c) Bildrecht, Wien 2025 Den Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst bekommt Angelika Loderer

Schon traditionell ist hierbei eine Mischung aus Landespreisen und privaten Sponsorenpreisen. Die Würdigungen seitens des Landes setzen sich aus dem Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst, zwei Arbeitsstipendien sowie Ankaufspreisen zusammen, wobei der so getätigte Kunstankauf der Sammlung der Neuen Galerie Graz zugutekommt. Ein besonderes Zeichen der Aufmerksamkeit gegenüber dem heimischen Kunstschaffen sind auch die privat gestifteten Sponsorenpreise, deren ältester der Viktor-Fogarassy-Preis ist, gefolgt vom „con-tempus“-Preis sowie vom Edition-Artelier-Preis für serielle Kunst der Neuen Galerie Graz. Die Stifter der Sponsorenpreise sind seit vielen Jahren eng mit der Neuen Galerie Graz und den steirischen Kulturinstitutionen für moderne und zeitgenössische Kunst verbunden. Ausgezeichnet wurden Angelika Loderer (Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst), Hanna Besenhard und Jakob Kolb (Arbeitsstipendien des Landes Steiermark), Juliana Lindenhofer (Edition-Artelier-Preis), Lukas Marxt („con-tempus“-Preis), Kia Sciarrone (Viktor-Fogarassy-Preis) sowie Anneliese Schrenk (Ankaufspreis).

Kunstraum Steiermark 2025 zeigt Positionen von 33 Künstler*innen

Seit 2016 präsentiert die Neue Galerie Graz die Ausstellung Kunstraum Steiermark. Es ist keine im herkömmlichen Sinn kuratierte Themenschau, sondern es werden die Beiträge jener Künstlerinnen vorgestellt, die in den Genuss der Atelier- und Auslandsstipendien des Landes Steiermark der Jahre 2023 bis 2024 gekommen sind. Die Stipendien boten den Teilnehmerinnen temporär eine finanzielle Lebens- und Arbeitsgrundlage, die es ihnen ermöglichte, neue Ideen und Arbeiten zu entwickeln und abzuschließen. Neben ortsunabhängigen Arbeitsstipendien wurden auch Auslandstipendien vergeben, welche den Künstler*innen Aufenthalte in Athen, Berlin, Brüssel (WIELS Art Centre), Budapest, Celje, Kairo, Pristina, Rom, Tirana, Triest oder Trogir ermöglicht haben. Wenn es eine Aufgabe der Kunst ist, neue Zugänge für das Verständnis unserer Zeit zu entwickeln, die sich nicht zuletzt durch eine Flut von im Sekundentakt aufblitzenden Nachrichten-Flashs und ungebremsten Social-Media-Aktivitäten zu einem überall konsumierbaren globalisierten Erlebnisraum entwickelt hat, dann mutet die traditionelle „Studien-Reise“ schon fast wie ein Relikt aus der Vergangenheit an. Aber noch immer gilt, dass Reisen den Horizont erweitert und der Ortswechsel neue Perspektiven auf andere Lebensräume wie auch auf den eigenen eröffnet.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Die Ausstellung „Kunstraum Steiermark 2025“ zeigt Arbeiten von Künstler*innen aus dem Stipendienzeitraum 2023 und 2024.

Die diesjährige Ausstellung, kuratiert von Marlies Schöck, zeigt die Werke von 33 Teilnehmerinnen. So unterschiedlich die jeweiligen künstlerischen Herangehensweisen auch zu sein scheinen, so sehr eint alle eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Fragen unserer Zeit, die sich um schwelende Konflikte, Kriege, um den Klimawandel und seine vielfältigen Ursachen in unseren globalen ökonomischen Verwicklungen und Lebensweisen, um soziale Gerechtigkeit oder den Umgang jederjedes Einzelnen von uns mit all diesen Fragen drehen.